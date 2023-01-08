https://ria.ru/20230108/provokatsiya-1843524279.html

Минобороны: ВСУ вскрыли могилы в Харьковской области и обезобразили тела

Минобороны: ВСУ вскрыли могилы в Харьковской области и обезобразили тела - РИА Новости, 09.01.2023

Минобороны: ВСУ вскрыли могилы в Харьковской области и обезобразили тела

Украинские спецслужбы намерены совершить новую масштабную провокацию в Харьковской области, чтобы дискредитировать Вооруженные силы России, для этого они... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-08T20:29

2023-01-08T20:29

2023-01-09T00:41

украина

харьковская область

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_8fdf37c8f846b2e2faadeff6842959f2.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинские спецслужбы намерены совершить новую масштабную провокацию в Харьковской области, чтобы дискредитировать Вооруженные силы России, для этого они вскрыли могилы на нескольких кладбищах, сообщается в публикации на сайте Минобороны.По данным министерства, боевики обезобразили и сбросили выкопанные трупы в заранее подготовленные ямы на окраинах поселений. Таким образом, добавили в ведомстве, Киев планирует обвинить Россию в "пытках" и "расстрелах"."Представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года", — заявили представители Минобороны.В ведомстве добавили, что сейчас спецслужбы и правоохранительные органы Украины фотографируют тела умерших и имитируют работу судмедэкспертов, используя фальшивых понятых.Министерство обороны раскритиковало эти действия, назвав их античеловеческими. Согласно оценке ведомства, Украина пытается "на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230108/spetsopertsiya-1843493994.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, харьковская область, россия, в мире