https://ria.ru/20230108/provokatsiya-1843524279.html
Минобороны: ВСУ вскрыли могилы в Харьковской области и обезобразили тела
Минобороны: ВСУ вскрыли могилы в Харьковской области и обезобразили тела - РИА Новости, 09.01.2023
Минобороны: ВСУ вскрыли могилы в Харьковской области и обезобразили тела
Украинские спецслужбы намерены совершить новую масштабную провокацию в Харьковской области, чтобы дискредитировать Вооруженные силы России, для этого они... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-08T20:29
2023-01-08T20:29
2023-01-09T00:41
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинские спецслужбы намерены совершить новую масштабную провокацию в Харьковской области, чтобы дискредитировать Вооруженные силы России, для этого они вскрыли могилы на нескольких кладбищах, сообщается в публикации на сайте Минобороны.По данным министерства, боевики обезобразили и сбросили выкопанные трупы в заранее подготовленные ямы на окраинах поселений. Таким образом, добавили в ведомстве, Киев планирует обвинить Россию в "пытках" и "расстрелах"."Представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года", — заявили представители Минобороны.В ведомстве добавили, что сейчас спецслужбы и правоохранительные органы Украины фотографируют тела умерших и имитируют работу судмедэкспертов, используя фальшивых понятых.Министерство обороны раскритиковало эти действия, назвав их античеловеческими. Согласно оценке ведомства, Украина пытается "на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230108/spetsopertsiya-1843493994.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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украина, харьковская область, россия, в мире
Украина, Харьковская область, Россия, В мире
20:29 08.01.2023 (обновлено: 00:41 09.01.2023)
Минобороны: ВСУ вскрыли могилы в Харьковской области и обезобразили тела
Минобороны заявило о подготовке Украиной провокации против России в Харьковской области
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Украинские спецслужбы намерены совершить новую масштабную провокацию в Харьковской области, чтобы дискредитировать Вооруженные силы России, для этого они вскрыли могилы на нескольких кладбищах, сообщается в публикации на сайте
Минобороны.
По данным министерства, боевики обезобразили и сбросили выкопанные трупы в заранее подготовленные ямы на окраинах поселений. Таким образом, добавили в ведомстве, Киев планирует обвинить Россию в "пытках" и "расстрелах".
"Представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года", — заявили представители Минобороны.
В ведомстве добавили, что сейчас спецслужбы и правоохранительные органы Украины фотографируют тела умерших и имитируют работу судмедэкспертов, используя фальшивых понятых.
Министерство обороны раскритиковало эти действия, назвав их античеловеческими. Согласно оценке ведомства, Украина пытается "на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.