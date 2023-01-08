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В частном доме под Вологдой при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 08.01.2023
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В частном доме под Вологдой при пожаре погибли три человека
В частном доме под Вологдой при пожаре погибли три человека - РИА Новости, 08.01.2023
В частном доме под Вологдой при пожаре погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области, 8-летнюю девочку удалось спасти, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T21:07
2023-01-08T21:08
происшествия
жилье
вологда
вологодская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области, 8-летнюю девочку удалось спасти, сообщает региональное СУСК РФ. Пожар в деревянном жилом доме с печным отоплением произошел в поселке Тимошкино. "В ходе ликвидации пожара спасателями внутри квартиры были обнаружены обгоревшие тела проживавших в ней 49-летнего мужчины и 55-летней женщины, а также 85-летней матери погибшей. По данным следствия, до приезда на место сотрудников МЧС они сумели спасти через окно находившуюся в горящем доме малолетнюю внучку, при этом сами погибли в огне", - говорится в сообщении. Отмечается, что 8-летняя девочка приехала на каникулы к своим родственникам из Череповца. В результате пожара телесных повреждений ребенок не получил. Следственными органами по факту обнаружения тел трех человек в жилом доме после пожара возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". "Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи погибшими, а также неосторожное обращение с огнем с их стороны. В настоящее время следователями территориального следственного отдела завершены осмотры места происшествия и тел погибших", - сообщает ведомство. Назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, жилье, вологда, вологодская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Вологда, Вологодская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:07 08.01.2023 (обновлено: 21:08 08.01.2023)
 
В частном доме под Вологдой при пожаре погибли три человека

СУСК: в частном доме под Вологдой при пожаре погибли три человека, девочку удалось спасти

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области, 8-летнюю девочку удалось спасти, сообщает региональное СУСК РФ.
Пожар в деревянном жилом доме с печным отоплением произошел в поселке Тимошкино.
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"В ходе ликвидации пожара спасателями внутри квартиры были обнаружены обгоревшие тела проживавших в ней 49-летнего мужчины и 55-летней женщины, а также 85-летней матери погибшей. По данным следствия, до приезда на место сотрудников МЧС они сумели спасти через окно находившуюся в горящем доме малолетнюю внучку, при этом сами погибли в огне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 8-летняя девочка приехала на каникулы к своим родственникам из Череповца. В результате пожара телесных повреждений ребенок не получил.
Следственными органами по факту обнаружения тел трех человек в жилом доме после пожара возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи погибшими, а также неосторожное обращение с огнем с их стороны. В настоящее время следователями территориального следственного отдела завершены осмотры места происшествия и тел погибших", - сообщает ведомство.
Назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияЖильеВологдаВологодская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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