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На юго-западе Москвы после пожара в квартире нашли тела трех человек
На юго-западе Москвы после пожара в квартире нашли тела трех человек - РИА Новости, 08.01.2023
На юго-западе Москвы после пожара в квартире нашли тела трех человек
Тела двух женщин и одного мужчины, предварительно, с огнестрельными ранениями, нашли после тушения пожара в квартире на юго-западе Москвы, сообщает столичная... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T16:20
2023-01-08T16:20
2023-01-08T17:11
происшествия
жилье
москва
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Тела двух женщин и одного мужчины, предварительно, с огнестрельными ранениями, нашли после тушения пожара в квартире на юго-западе Москвы, сообщает столичная прокуратура. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что в доме на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар. Возгорание потушили на 20 "квадратах", было спасено четыре человека. "По предварительной информации, после тушения пожара обнаружены тела трех человек. Обстоятельства их гибели устанавливаются", – говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале. В прокуратуре добавили, что, предварительно, на телах двух женщин и одного мужчины обнаружены "признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений". "Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела", – отмечают в ведомстве.
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Происшествия, Жилье, Москва
16:20 08.01.2023 (обновлено: 17:11 08.01.2023)
На юго-западе Москвы после пожара в квартире нашли тела трех человек
Прокуратура: на юго-западе Москвы после пожара в квартире нашли тела трех человек
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости.
Тела двух женщин и одного мужчины, предварительно, с огнестрельными ранениями, нашли после тушения пожара в квартире на юго-западе Москвы, сообщает
столичная прокуратура.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что в доме на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар. Возгорание потушили на 20 "квадратах", было спасено четыре человека.
"По предварительной информации, после тушения пожара обнаружены тела трех человек. Обстоятельства их гибели устанавливаются", – говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.
В прокуратуре добавили, что, предварительно, на телах двух женщин и одного мужчины обнаружены "признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений".
"Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела", – отмечают в ведомстве.