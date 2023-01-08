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Четырех человек спасли из пожара в доме на юго-западе Москвы
Четырех человек спасли из пожара в доме на юго-западе Москвы - РИА Новости, 08.01.2023
Четырех человек спасли из пожара в доме на юго-западе Москвы
Возгорание на 20 "квадратах" произошло в доме на юго-западе Москвы, удалось спасти четырех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:34
2023-01-08T15:34
2023-01-08T15:34
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Возгорание на 20 "квадратах" произошло в доме на юго-западе Москвы, удалось спасти четырех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, возгорание произошло в доме на улице Дмитрия Ульянова. "Пожар потушили в 14.56 на площади 20 квадратных метров. Было четверо спасенных. По пострадавшим уточняется", – сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Четырех человек спасли из пожара в доме на юго-западе Москвы
МЧС: в доме на юго-западе Москвы произошло возгорание, удалось спасти четырех человек