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Четырех человек спасли из пожара в доме на юго-западе Москвы - РИА Новости, 08.01.2023
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Четырех человек спасли из пожара в доме на юго-западе Москвы
Четырех человек спасли из пожара в доме на юго-западе Москвы - РИА Новости, 08.01.2023
Четырех человек спасли из пожара в доме на юго-западе Москвы
Возгорание на 20 "квадратах" произошло в доме на юго-западе Москвы, удалось спасти четырех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:34
2023-01-08T15:34
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Возгорание на 20 "квадратах" произошло в доме на юго-западе Москвы, удалось спасти четырех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, возгорание произошло в доме на улице Дмитрия Ульянова. "Пожар потушили в 14.56 на площади 20 квадратных метров. Было четверо спасенных. По пострадавшим уточняется", – сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:34 08.01.2023
 
Четырех человек спасли из пожара в доме на юго-западе Москвы

МЧС: в доме на юго-западе Москвы произошло возгорание, удалось спасти четырех человек

© РИА Новости / Илья ПиталевТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Тушение пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Возгорание на 20 "квадратах" произошло в доме на юго-западе Москвы, удалось спасти четырех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
По данным ведомства, возгорание произошло в доме на улице Дмитрия Ульянова.
"Пожар потушили в 14.56 на площади 20 квадратных метров. Было четверо спасенных. По пострадавшим уточняется", – сказал собеседник агентства.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2019
5 октября 2019, 23:34
В МЧС назвали причину задымления в пристройке к зданию МИД
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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