https://ria.ru/20230108/pozhar-1843495260.html

Четырех человек спасли из пожара в доме на юго-западе Москвы

Четырех человек спасли из пожара в доме на юго-западе Москвы - РИА Новости, 08.01.2023

Четырех человек спасли из пожара в доме на юго-западе Москвы

Возгорание на 20 "квадратах" произошло в доме на юго-западе Москвы, удалось спасти четырех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:34

2023-01-08T15:34

2023-01-08T15:34

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Возгорание на 20 "квадратах" произошло в доме на юго-западе Москвы, удалось спасти четырех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, возгорание произошло в доме на улице Дмитрия Ульянова. "Пожар потушили в 14.56 на площади 20 квадратных метров. Было четверо спасенных. По пострадавшим уточняется", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20191005/1559476702.html

москва

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)