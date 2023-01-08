https://ria.ru/20230108/pozhar-1843485695.html

Двое работников кафе погибли при пожаре в Югре

Двое работников кафе погибли при пожаре в Югре - РИА Новости, 08.01.2023

Двое работников кафе погибли при пожаре в Югре

Здание кафе сгорело в городе Нягани (ХМАО), после ликвидации пожара в мансардном помещении были обнаружены тела двух работников заведения, возбуждено уголовное... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T13:59

2023-01-08T13:59

2023-01-08T13:59

происшествия

коммерческая недвижимость

нягань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Здание кафе сгорело в городе Нягани (ХМАО), после ликвидации пожара в мансардном помещении были обнаружены тела двух работников заведения, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК в воскресенье. "По факту обнаружения тел двоих мужчин после пожара в здании кафе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. По информации областного ГУ МЧС, пожар в кафе "Двойная радость", расположенном по улице Сибирской в Нягани, начался в воскресенье около 02.16 по местному времени (00.16 мск). Когда на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, второй этаж здания уже охватило огнем, было плотное задымление. Два человека эвакуировались из кафе самостоятельно, открытое горение спасатели ликвидировали в 05.41 по местному времени (03.41 мск) на площади 432 "квадрата", уточнили в ведомстве. "После ликвидации горения в мансардном помещении обнаружены тела двух работников кафе 1988 и 1982 годов рождения, выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания, назначены судебные экспертизы", – добавили в СК. По факту происшествия прокуратура также организовала проверку, после которой будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований пожарной безопасности и миграционного законодательства.

https://ria.ru/20230106/pozhar-1843313017.html

https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html

нягань

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происшествия, коммерческая недвижимость, нягань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)