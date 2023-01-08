https://ria.ru/20230108/pozhar-1843485695.html
Двое работников кафе погибли при пожаре в Югре
Двое работников кафе погибли при пожаре в Югре - РИА Новости, 08.01.2023
Двое работников кафе погибли при пожаре в Югре
Здание кафе сгорело в городе Нягани (ХМАО), после ликвидации пожара в мансардном помещении были обнаружены тела двух работников заведения, возбуждено уголовное... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:59
2023-01-08T13:59
2023-01-08T13:59
происшествия
коммерческая недвижимость
нягань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843485471_0:36:977:586_1920x0_80_0_0_e0efb40e580d305b4219df13e003c23d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Здание кафе сгорело в городе Нягани (ХМАО), после ликвидации пожара в мансардном помещении были обнаружены тела двух работников заведения, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК в воскресенье. "По факту обнаружения тел двоих мужчин после пожара в здании кафе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. По информации областного ГУ МЧС, пожар в кафе "Двойная радость", расположенном по улице Сибирской в Нягани, начался в воскресенье около 02.16 по местному времени (00.16 мск). Когда на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, второй этаж здания уже охватило огнем, было плотное задымление. Два человека эвакуировались из кафе самостоятельно, открытое горение спасатели ликвидировали в 05.41 по местному времени (03.41 мск) на площади 432 "квадрата", уточнили в ведомстве. "После ликвидации горения в мансардном помещении обнаружены тела двух работников кафе 1988 и 1982 годов рождения, выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания, назначены судебные экспертизы", – добавили в СК. По факту происшествия прокуратура также организовала проверку, после которой будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований пожарной безопасности и миграционного законодательства.
https://ria.ru/20230106/pozhar-1843313017.html
https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html
нягань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843485471_88:0:977:667_1920x0_80_0_0_31cb8868e41658b71043d7313af10718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, нягань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Нягань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Двое работников кафе погибли при пожаре в Югре
Двое работников кафе погибли при пожаре в Нягани в Югре, возбуждено уголовное дело