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Москалькова надеется на скорое возвращение домой спасенных из плена военных - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Москалькова надеется на скорое возвращение домой спасенных из плена военных
Москалькова надеется на скорое возвращение домой спасенных из плена военных - РИА Новости, 08.01.2023
Москалькова надеется на скорое возвращение домой спасенных из плена военных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что возвращённые из украинского плена военнослужащие скоро вернутся домой. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T17:21
2023-01-08T17:22
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
татьяна москалькова
россия
москва
воздушно-космические силы россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что возвращённые из украинского плена военнослужащие скоро вернутся домой. В воскресенье в Минобороны России сообщили, что из украинского плена в результате переговоров возвращены 50 российских военных. Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. "Счастлива, что в Рождество состоялся очередной и первый в этом году обмен. Надеюсь, что все наши ребята очень скоро вернутся домой", - написала Москалькова в своем телеграм-канале и поблагодарила Минобороны и ФСБ, которые сделали "очень многое" для решения этого вопроса.
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здоровье - общество, татьяна москалькова, россия, москва, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Москва, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Безопасность
17:21 08.01.2023 (обновлено: 17:22 08.01.2023)
 
Москалькова надеется на скорое возвращение домой спасенных из плена военных

Москалькова надеется, что освобожденные из украинского плена военные скоро вернутся домой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкАвтобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что возвращённые из украинского плена военнослужащие скоро вернутся домой.
В воскресенье в Минобороны России сообщили, что из украинского плена в результате переговоров возвращены 50 российских военных. Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.
"Счастлива, что в Рождество состоялся очередной и первый в этом году обмен. Надеюсь, что все наши ребята очень скоро вернутся домой", - написала Москалькова в своем телеграм-канале и поблагодарила Минобороны и ФСБ, которые сделали "очень многое" для решения этого вопроса.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоТатьяна МоскальковаРоссияМоскваВоздушно-космические силы РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаБезопасность
 
 
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