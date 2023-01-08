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Москалькова надеется на скорое возвращение домой спасенных из плена военных

Москалькова надеется на скорое возвращение домой спасенных из плена военных - РИА Новости, 08.01.2023

Москалькова надеется на скорое возвращение домой спасенных из плена военных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что возвращённые из украинского плена военнослужащие скоро вернутся домой. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T17:21

2023-01-08T17:21

2023-01-08T17:22

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

татьяна москалькова

россия

москва

воздушно-космические силы россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что возвращённые из украинского плена военнослужащие скоро вернутся домой. В воскресенье в Минобороны России сообщили, что из украинского плена в результате переговоров возвращены 50 российских военных. Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. "Счастлива, что в Рождество состоялся очередной и первый в этом году обмен. Надеюсь, что все наши ребята очень скоро вернутся домой", - написала Москалькова в своем телеграм-канале и поблагодарила Минобороны и ФСБ, которые сделали "очень многое" для решения этого вопроса.

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здоровье - общество, татьяна москалькова, россия, москва, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность