https://ria.ru/20230108/obstrel-1843498634.html

ВСУ снова обстреляли Гольмовский в ДНР

ВСУ снова обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023

ВСУ снова обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска в 15.30 выпустили по Гольмовскому еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:00

2023-01-08T16:00

2023-01-08T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

гольмовский

безопасность

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 выпустили по Гольмовскому еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.30 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230108/ssha-1843496975.html

донецкая народная республика

украина

гольмовский

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, гольмовский, безопасность