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ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 08.01.2023

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

Украинские войска в 13.25 (совпадает с мск) выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T13:43

2023-01-08T13:43

2023-01-08T13:43

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.25 (совпадает с мск) выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230107/vzryvy-1843430511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия