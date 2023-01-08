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ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 08.01.2023
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
Украинские войска в 13.25 (совпадает с мск) выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:43
2023-01-08T13:43
2023-01-08T13:43
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.25 (совпадает с мск) выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.25 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230107/vzryvy-1843430511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка десятью ракетами из РСЗО