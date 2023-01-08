Специалисты Мосприроды обнаружили краснокнижную неясыть в "Измайлово"
КГХ: специалисты Мосприроды обнаружили краснокнижную неясыть в парке "Измайлово"
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramКраснокнижная длиннохвостая неясыть в природно-историческом парке "Измайлово"
Краснокнижная длиннохвостая неясыть в природно-историческом парке "Измайлово"
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты Мосприроды обнаружили краснокнижную неясыть в природно-историческом парке "Измайлово", сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Мосприроды вместе с участниками орнитологического кружка "Пернатые +" заметили краснокнижную птицу в природно-историческом парке "Измайлово", - говорится в сообщении.
Отмечается, что длиннохвостая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под 1-й категорией редкости как находящийся под угрозой исчезновения вид. Встретить эту ночную хищницу можно нечасто, но в Измайловском лесопарке ее фиксируют в осенне-зимний период уже не первый год.
Уточняется, что длиннохвостую неясыть называют уральской, так как впервые вид описан именно на Урале. Эта сова очень крупная, уступает размерами лишь бородатой неясыти, размах крыльев – более метра.
"Питается сова мышевидными грызунами, мелкими млекопитающими, может употреблять птиц, иногда лягушек. Гнездится в дуплах, крупных расщелинах деревьев и в других укрытиях", - добавили в сообщении.
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