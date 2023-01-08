https://ria.ru/20230108/neyasyt-1843500572.html

Специалисты Мосприроды обнаружили краснокнижную неясыть в "Измайлово"

Специалисты Мосприроды обнаружили краснокнижную неясыть в "Измайлово" - РИА Новости, 08.01.2023

Специалисты Мосприроды обнаружили краснокнижную неясыть в "Измайлово"

Специалисты Мосприроды обнаружили краснокнижную неясыть в природно-историческом парке "Измайлово", сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:11

2023-01-08T16:11

2023-01-08T16:11

хорошие новости

городское хозяйство москвы

москва

урал

мосприрода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843499441_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_208db83206f9e49278ee365167f0d7dc.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты Мосприроды обнаружили краснокнижную неясыть в природно-историческом парке "Измайлово", сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что длиннохвостая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под 1-й категорией редкости как находящийся под угрозой исчезновения вид. Встретить эту ночную хищницу можно нечасто, но в Измайловском лесопарке ее фиксируют в осенне-зимний период уже не первый год. Уточняется, что длиннохвостую неясыть называют уральской, так как впервые вид описан именно на Урале. Эта сова очень крупная, уступает размерами лишь бородатой неясыти, размах крыльев – более метра. "Питается сова мышевидными грызунами, мелкими млекопитающими, может употреблять птиц, иногда лягушек. Гнездится в дуплах, крупных расщелинах деревьев и в других укрытиях", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221128/saygak-1834771488.html

москва

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

городское хозяйство москвы, москва, урал, мосприрода