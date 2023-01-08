https://ria.ru/20230108/napravlenie-1843496859.html

ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 бойцов ВСУ

ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 бойцов ВСУ - РИА Новости, 08.01.2023

ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 бойцов ВСУ

ВС РФ на Красно-Лиманском направлении уничтожили более 50 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:47

2023-01-08T15:47

2023-01-08T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

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луганская народная республика

макеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ на Красно-Лиманском направлении уничтожили более 50 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями после завершения режима прекращения огня нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики, а также скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Макеевка и Стельмаховка Луганской народной республики. В результате ударов уничтожены более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовка и Серебрянка уничтожены диверсионно-разведывательные группы украинских военных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

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в мире, россия, луганская народная республика, макеевка, вооруженные силы украины