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ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 бойцов ВСУ - РИА Новости, 08.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/napravlenie-1843496859.html
ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 бойцов ВСУ
ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 бойцов ВСУ - РИА Новости, 08.01.2023
ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 бойцов ВСУ
ВС РФ на Красно-Лиманском направлении уничтожили более 50 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:47
2023-01-08T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
макеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ на Красно-Лиманском направлении уничтожили более 50 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями после завершения режима прекращения огня нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики, а также скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Макеевка и Стельмаховка Луганской народной республики. В результате ударов уничтожены более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовка и Серебрянка уничтожены диверсионно-разведывательные группы украинских военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, луганская народная республика, макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Макеевка, Вооруженные силы Украины
15:47 08.01.2023
 
ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 бойцов ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 бойцов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа артиллерийских расчетов в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ на Красно-Лиманском направлении уничтожили более 50 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями после завершения режима прекращения огня нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики, а также скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Макеевка и Стельмаховка Луганской народной республики. В результате ударов уничтожены более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовка и Серебрянка уничтожены диверсионно-разведывательные группы украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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