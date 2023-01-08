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В Мытищах женщина напала с ножом на коллегу - РИА Новости, 08.01.2023
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В Мытищах женщина напала с ножом на коллегу
В Мытищах женщина напала с ножом на коллегу - РИА Новости, 08.01.2023
В Мытищах женщина напала с ножом на коллегу
В Мытищах работницу кафе арестовали по обвинению в убийстве коллеги, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T14:03
2023-01-08T14:21
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Мытищах работницу кафе арестовали по обвинению в убийстве коллеги, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета.По данным следствия, инцидент произошел 4 января на кухне кафе. Между обвиняемой и другим сотрудником завязалась ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений."В ходе конфликта женщина нанесла потерпевшему ножевые ранения, в результате которых он скончался на месте происшествия", — говорится в релизе. В ведомстве уточнили, что обвиняемая — 36-летняя гражданка иностранного государства. Суд отправил ее под стражу.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения, назначили экспертизы.
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московская область (подмосковье)
мытищи
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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:03 08.01.2023 (обновлено: 14:21 08.01.2023)
 
В Мытищах женщина напала с ножом на коллегу

В Мытищах сотрудница кафе напала с ножом на коллегу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Мытищах работницу кафе арестовали по обвинению в убийстве коллеги, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета.
По данным следствия, инцидент произошел 4 января на кухне кафе. Между обвиняемой и другим сотрудником завязалась ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений.
"В ходе конфликта женщина нанесла потерпевшему ножевые ранения, в результате которых он скончался на месте происшествия", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что обвиняемая — 36-летняя гражданка иностранного государства. Суд отправил ее под стражу.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения, назначили экспертизы.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МытищиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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