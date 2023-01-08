https://ria.ru/20230108/napadenie-1843486071.html

В Мытищах женщина напала с ножом на коллегу

В Мытищах женщина напала с ножом на коллегу - РИА Новости, 08.01.2023

В Мытищах женщина напала с ножом на коллегу

В Мытищах работницу кафе арестовали по обвинению в убийстве коллеги, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T14:03

2023-01-08T14:03

2023-01-08T14:21

происшествия

московская область (подмосковье)

мытищи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Мытищах работницу кафе арестовали по обвинению в убийстве коллеги, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета.По данным следствия, инцидент произошел 4 января на кухне кафе. Между обвиняемой и другим сотрудником завязалась ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений."В ходе конфликта женщина нанесла потерпевшему ножевые ранения, в результате которых он скончался на месте происшествия", — говорится в релизе. В ведомстве уточнили, что обвиняемая — 36-летняя гражданка иностранного государства. Суд отправил ее под стражу.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения, назначили экспертизы.

https://ria.ru/20230105/delo-1843205278.html

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мытищи

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, московская область (подмосковье), мытищи, россия, следственный комитет россии (ск рф)