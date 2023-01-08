https://ria.ru/20230108/metro-1843453913.html

В Москве на кольцевой линии метро движение запустили в обычном режиме

В Москве на кольцевой линии метро движение запустили в обычном режиме - РИА Новости, 08.01.2023

В Москве на кольцевой линии метро движение запустили в обычном режиме

Движение поездов на Кольцевой линии столичного метро возобновилось в обычном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T09:36

2023-01-08T09:36

2023-01-08T09:41

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Движение поездов на Кольцевой линии столичного метро возобновилось в обычном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Со 2 по 7 января поезда поочередно ходили только в одном направлении. Это было необходимо, чтобы обновить систему автоматики и телемеханики: от нее во многом зависят безопасность движения, интервалы между поездами и выполнение графика. Благодаря этой схеме специалисты обновили инфраструктуру на каждом из путей. "Сегодня завершили работы по внедрению новой российской системы автоматики и телемеханики движения поездов на Кольцевой линии, основанной на микропроцессорах. Благодаря обновлению мы уже с понедельника увеличим количество поездов в часы пик на одной из самых популярных линий. Для пассажиров сократится время ожидания составов на станции и появятся дополнительные места в часы пик", — рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что новая система во много раз надежнее и удобнее старой. Восстановление графика будет проходить в пять раз быстрее, сократятся и сроки обслуживания.

https://ria.ru/20230106/muzei-1843291370.html

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общество, максим ликсутов , москва, россия