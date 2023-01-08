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В Москве на кольцевой линии метро движение запустили в обычном режиме - РИА Новости, 08.01.2023
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В Москве на кольцевой линии метро движение запустили в обычном режиме
В Москве на кольцевой линии метро движение запустили в обычном режиме - РИА Новости, 08.01.2023
В Москве на кольцевой линии метро движение запустили в обычном режиме
Движение поездов на Кольцевой линии столичного метро возобновилось в обычном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T09:36
2023-01-08T09:41
общество
максим ликсутов
москва
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Движение поездов на Кольцевой линии столичного метро возобновилось в обычном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Со 2 по 7 января поезда поочередно ходили только в одном направлении. Это было необходимо, чтобы обновить систему автоматики и телемеханики: от нее во многом зависят безопасность движения, интервалы между поездами и выполнение графика. Благодаря этой схеме специалисты обновили инфраструктуру на каждом из путей. "Сегодня завершили работы по внедрению новой российской системы автоматики и телемеханики движения поездов на Кольцевой линии, основанной на микропроцессорах. Благодаря обновлению мы уже с понедельника увеличим количество поездов в часы пик на одной из самых популярных линий. Для пассажиров сократится время ожидания составов на станции и появятся дополнительные места в часы пик", — рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что новая система во много раз надежнее и удобнее старой. Восстановление графика будет проходить в пять раз быстрее, сократятся и сроки обслуживания.
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общество, максим ликсутов , москва, россия
Общество, Максим Ликсутов , Москва, Россия
09:36 08.01.2023 (обновлено: 09:41 08.01.2023)
 
В Москве на кольцевой линии метро движение запустили в обычном режиме

Ликсутов: движение поездов на кольцевой линии метро Москвы возобновили в обычном режиме

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗапуск движения в метро
Запуск движения в метро - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Запуск движения в метро. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Движение поездов на Кольцевой линии столичного метро возобновилось в обычном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Со 2 по 7 января поезда поочередно ходили только в одном направлении. Это было необходимо, чтобы обновить систему автоматики и телемеханики: от нее во многом зависят безопасность движения, интервалы между поездами и выполнение графика. Благодаря этой схеме специалисты обновили инфраструктуру на каждом из путей.
"Сегодня завершили работы по внедрению новой российской системы автоматики и телемеханики движения поездов на Кольцевой линии, основанной на микропроцессорах. Благодаря обновлению мы уже с понедельника увеличим количество поездов в часы пик на одной из самых популярных линий. Для пассажиров сократится время ожидания составов на станции и появятся дополнительные места в часы пик", — рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что новая система во много раз надежнее и удобнее старой. Восстановление графика будет проходить в пять раз быстрее, сократятся и сроки обслуживания.
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