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Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 08.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/melitopol-1843496338.html
Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе
Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 08.01.2023
Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе
Система ПВО сбила три украинских беспилотника-камикадзе над Мелитополем, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:43
2023-01-08T16:11
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Система ПВО сбила три украинских беспилотника-камикадзе над Мелитополем, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко. В городе сработала система ПВО ВС РФ, были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, киевский режим продолжает проводить откровенно террористические атаки на гражданские объекты Мелитополя с целью "банального запугивания и мести за отсутствие успехов на фронте и невозможности переломить ситуацию в свою пользу"."Подразделения ПВО несут круглосуточное дежурство, обеспечивая нашу безопасность, просим сохранять спокойствие", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843495959.html
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происшествия, мелитополь, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:43 08.01.2023 (обновлено: 16:11 08.01.2023)
 
Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе

Член ВГА Рогов заявил о сбитых ПВО над Мелитополем трех украинских беспилотниках-камикадзе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" на Запорожском направлении
Зенитный ракетный комплекс Бук на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Система ПВО сбила три украинских беспилотника-камикадзе над Мелитополем, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Мелитополе громко. В городе сработала система ПВО ВС РФ, были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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По его словам, киевский режим продолжает проводить откровенно террористические атаки на гражданские объекты Мелитополя с целью "банального запугивания и мести за отсутствие успехов на фронте и невозможности переломить ситуацию в свою пользу".
"Подразделения ПВО несут круглосуточное дежурство, обеспечивая нашу безопасность, просим сохранять спокойствие", - подчеркнул Рогов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 января, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМелитопольВладимир РоговЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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