https://ria.ru/20230108/melitopol-1843496338.html

Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе

Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 08.01.2023

Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе

Система ПВО сбила три украинских беспилотника-камикадзе над Мелитополем, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:43

2023-01-08T15:43

2023-01-08T16:11

специальная военная операция на украине

происшествия

мелитополь

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Система ПВО сбила три украинских беспилотника-камикадзе над Мелитополем, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко. В городе сработала система ПВО ВС РФ, были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, киевский режим продолжает проводить откровенно террористические атаки на гражданские объекты Мелитополя с целью "банального запугивания и мести за отсутствие успехов на фронте и невозможности переломить ситуацию в свою пользу"."Подразделения ПВО несут круглосуточное дежурство, обеспечивая нашу безопасность, просим сохранять спокойствие", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843495959.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, мелитополь, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины