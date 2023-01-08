https://ria.ru/20230108/melitopol-1843496338.html
Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе
Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 08.01.2023
Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе
Система ПВО сбила три украинских беспилотника-камикадзе над Мелитополем, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:43
2023-01-08T15:43
2023-01-08T16:11
специальная военная операция на украине
происшествия
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Система ПВО сбила три украинских беспилотника-камикадзе над Мелитополем, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко. В городе сработала система ПВО ВС РФ, были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, киевский режим продолжает проводить откровенно террористические атаки на гражданские объекты Мелитополя с целью "банального запугивания и мести за отсутствие успехов на фронте и невозможности переломить ситуацию в свою пользу"."Подразделения ПВО несут круглосуточное дежурство, обеспечивая нашу безопасность, просим сохранять спокойствие", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843495959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мелитополь, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:43 08.01.2023 (обновлено: 16:11 08.01.2023)
Над Мелитополем сбили три украинских беспилотника-камикадзе
Член ВГА Рогов заявил о сбитых ПВО над Мелитополем трех украинских беспилотниках-камикадзе