https://ria.ru/20230108/kupyansk-1843496166.html
ВС России на Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военных
ВС России на Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 08.01.2023
ВС России на Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военных
ВС РФ на Купянском направлении в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области уничтожили более 30 украинских военнослужащих и 4 единицы... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:41
2023-01-08T15:41
2023-01-08T15:55
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843190327_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_9f75e7f19384eb53101e17c7f5122814.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ на Купянском направлении в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области уничтожили более 30 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. С 12.00 пятницы до 24.00 субботы по московскому времени российские войска вводили односторонний режим прекращения огня. "После завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Котляровки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.
https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843495703.html
россия
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843190474_0:0:4802:3602_1920x0_80_0_0_8216b4f50aaa1f65b22e5995b8e7b93b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
15:41 08.01.2023 (обновлено: 15:55 08.01.2023)
ВС России на Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военных
ВС России в районе Новоселовского в ЛНР уничтожили более 30 военных ВСУ