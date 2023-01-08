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ВС России на Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/kupyansk-1843496166.html
ВС России на Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военных
ВС России на Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 08.01.2023
ВС России на Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военных
ВС РФ на Купянском направлении в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области уничтожили более 30 украинских военнослужащих и 4 единицы... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:41
2023-01-08T15:55
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ на Купянском направлении в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области уничтожили более 30 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. С 12.00 пятницы до 24.00 субботы по московскому времени российские войска вводили односторонний режим прекращения огня. "После завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Котляровки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.
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россия
харьковская область
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россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
15:41 08.01.2023 (обновлено: 15:55 08.01.2023)
 
ВС России на Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военных

ВС России в районе Новоселовского в ЛНР уничтожили более 30 военных ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ на Купянском направлении в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области уничтожили более 30 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
С 12.00 пятницы до 24.00 субботы по московскому времени российские войска вводили односторонний режим прекращения огня.
"После завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Котляровки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 15:38Специальная военная операция на Украине
Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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