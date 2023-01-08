https://ria.ru/20230108/kupyansk-1843496166.html

ВС России на Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военных

ВС России на Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 08.01.2023

ВС России на Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военных

ВС РФ на Купянском направлении в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области уничтожили более 30 украинских военнослужащих и 4 единицы... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:41

2023-01-08T15:41

2023-01-08T15:55

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ВС РФ на Купянском направлении в районе Новоселовского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области уничтожили более 30 украинских военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. С 12.00 пятницы до 24.00 субботы по московскому времени российские войска вводили односторонний режим прекращения огня. "После завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Котляровки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.

https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843495703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность