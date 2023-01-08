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Офицер ЗВО: под Кременной наемники прикрываются мобилизованными украинцами - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/kremennaya-1843500096.html
Офицер ЗВО: под Кременной наемники прикрываются мобилизованными украинцами
Офицер ЗВО: под Кременной наемники прикрываются мобилизованными украинцами - РИА Новости, 08.01.2023
Офицер ЗВО: под Кременной наемники прикрываются мобилизованными украинцами
Иностранные наемники и бойцы ВСУ в районе Кременной прикрываются украинскими мобилизованными, рассказал РИА Новости военнослужащий Западного военного округа. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T16:08
2023-01-08T18:17
специальная военная операция на украине
в мире
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кременная
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вооруженные силы украины
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КРЕМЕННАЯ, 8 янв — РИА Новости. Иностранные наемники и бойцы ВСУ в районе Кременной прикрываются украинскими мобилизованными, рассказал РИА Новости военнослужащий Западного военного округа. "У противника линия обороны выстроена в три эшелона, расстояние между эшелонами от двухсот до трехсот метров. Первая линия — это мобилизованные из числа Вооруженных сил Украины, вторая линия — Cилы специальных операций Украины, а также наемники из иностранных государств, а третья линия также мобилизованные", — пояснил он.По словам офицера, украинская артиллерия работает за десять километров от третьей линии обороны. Расстояние от российских позиций до противника — от трехсот до четырехсот метров. Сейчас украинские подразделения перегруппировываются после удара, который нанесла по ним российская артиллерия 31 декабря, добавил собеседник агентства. В последние месяцы в районе Кременной идут ожесточенные бои. Украинская армия пытается с нескольких направлений прорваться к окраинам города, но ее атаки пресекают российские войска. ВСУ несут там тяжелые потери.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, украина, кременная, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кременная, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
16:08 08.01.2023 (обновлено: 18:17 08.01.2023)
 
Офицер ЗВО: под Кременной наемники прикрываются мобилизованными украинцами

Офицер ЗВО: иностранные наемники под Кременной прикрываются мобилизованными украинцами

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ, 8 янв — РИА Новости. Иностранные наемники и бойцы ВСУ в районе Кременной прикрываются украинскими мобилизованными, рассказал РИА Новости военнослужащий Западного военного округа.
"У противника линия обороны выстроена в три эшелона, расстояние между эшелонами от двухсот до трехсот метров. Первая линия — это мобилизованные из числа Вооруженных сил Украины, вторая линия — Cилы специальных операций Украины, а также наемники из иностранных государств, а третья линия также мобилизованные", — пояснил он.
По словам офицера, украинская артиллерия работает за десять километров от третьей линии обороны.
Расстояние от российских позиций до противника — от трехсот до четырехсот метров. Сейчас украинские подразделения перегруппировываются после удара, который нанесла по ним российская артиллерия 31 декабря, добавил собеседник агентства.

"Они восстанавливают свою боеспособность и готовятся к дальнейшему прорыву. Их артиллерия, танки — и уже подключилась армейская авиация — начали, восполняя ситуацию с небоеспособностью первой линии, работать по нашим опорным пунктам", — заключил он.

В последние месяцы в районе Кременной идут ожесточенные бои. Украинская армия пытается с нескольких направлений прорваться к окраинам города, но ее атаки пресекают российские войска. ВСУ несут там тяжелые потери.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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