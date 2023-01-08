https://ria.ru/20230108/kremennaya-1843500096.html

Офицер ЗВО: под Кременной наемники прикрываются мобилизованными украинцами

Офицер ЗВО: под Кременной наемники прикрываются мобилизованными украинцами - РИА Новости, 08.01.2023

Офицер ЗВО: под Кременной наемники прикрываются мобилизованными украинцами

Иностранные наемники и бойцы ВСУ в районе Кременной прикрываются украинскими мобилизованными, рассказал РИА Новости военнослужащий Западного военного округа. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:08

2023-01-08T16:08

2023-01-08T18:17

специальная военная операция на украине

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КРЕМЕННАЯ, 8 янв — РИА Новости. Иностранные наемники и бойцы ВСУ в районе Кременной прикрываются украинскими мобилизованными, рассказал РИА Новости военнослужащий Западного военного округа. "У противника линия обороны выстроена в три эшелона, расстояние между эшелонами от двухсот до трехсот метров. Первая линия — это мобилизованные из числа Вооруженных сил Украины, вторая линия — Cилы специальных операций Украины, а также наемники из иностранных государств, а третья линия также мобилизованные", — пояснил он.По словам офицера, украинская артиллерия работает за десять километров от третьей линии обороны. Расстояние от российских позиций до противника — от трехсот до четырехсот метров. Сейчас украинские подразделения перегруппировываются после удара, который нанесла по ним российская артиллерия 31 декабря, добавил собеседник агентства. В последние месяцы в районе Кременной идут ожесточенные бои. Украинская армия пытается с нескольких направлений прорваться к окраинам города, но ее атаки пресекают российские войска. ВСУ несут там тяжелые потери.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843471719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, кременная, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф