https://ria.ru/20230108/koronavirus-1843474591.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 23 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 23 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 23 пациента с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлены 84 случая COVID-19, госпитализированы 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:20

2023-01-08T12:20

2023-01-08T12:20

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлены 84 случая COVID-19, госпитализированы 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 84, госпитализировано 23 человека, выздоровело 84 человека за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 79 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20230107/shtamm-1843363314.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии