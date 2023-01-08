https://ria.ru/20230108/koronavirus-1843474591.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 23 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 23 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 23 пациента с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлены 84 случая COVID-19, госпитализированы 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:20
2023-01-08T12:20
2023-01-08T12:20
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлены 84 случая COVID-19, госпитализированы 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 84, госпитализировано 23 человека, выздоровело 84 человека за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 79 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20230107/shtamm-1843363314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 23 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 84 новых случая COVID-19