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В чем смысл русских "пугающих" колыбельных - РИА Новости, 08.01.2023
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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20230108/kolybelnye-1843472772.html
В чем смысл русских "пугающих" колыбельных
В чем смысл русских "пугающих" колыбельных - РИА Новости, 08.01.2023
В чем смысл русских "пугающих" колыбельных
Считается, что колыбельная должна быть светлой и доброй, но если посмотреть на текст традиционных баюльных песен, то к сюжетам появляется много вопросов. Кто все-таки приходил утаскивать заснувших на краю – серый кот или серый волк?
2023-01-08T12:00
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как это по-русски
подкаст
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В чем смысл русских "пугающих" колыбельных
Считается, что колыбельная должна быть светлой и доброй, но если посмотреть на текст традиционных баюльных песен, то к сюжетам появляется много вопросов. Кто все-таки приходил утаскивать заснувших на краю – серый кот или серый волк? Зачем детям в деревнях пели страшные колыбельные про мороз и темный лес, и почему нельзя было резко будить крепко спящего человека.
audio/mpeg
В чем смысл русских "пугающих" колыбельных
Считается, что колыбельная должна быть светлой и доброй, но если посмотреть на текст традиционных баюльных песен, то к сюжетам появляется много вопросов. Кто все-таки приходил утаскивать заснувших на краю – серый кот или серый волк? Зачем детям в деревнях пели страшные колыбельные про мороз и темный лес, и почему нельзя было резко будить крепко спящего человека.
audio/mpeg
Зачем детям в деревнях пели страшные колыбельные про мороз и темный лес, и почему нельзя было резко будить крепко спящего человека. Эксперт эпизода - доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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96
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подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
12:00 08.01.2023 (обновлено: 12:11 08.01.2023)
 

В чем смысл русских "пугающих" колыбельных

Как это по-русски
В чем смысл русских "пугающих" колыбельных
12:00
Читать ria.ru в
Считается, что колыбельная должна быть светлой и доброй, но если посмотреть на текст традиционных баюльных песен, то к сюжетам появляется много вопросов. Кто все-таки приходил утаскивать заснувших на краю – серый кот или серый волк?
Зачем детям в деревнях пели страшные колыбельные про мороз и темный лес, и почему нельзя было резко будить крепко спящего человека. Эксперт эпизода - доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Автор эпизода: Полина Панина
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиПодкаст
 
 
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