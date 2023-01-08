https://ria.ru/20230108/kolybelnye-1843472772.html
В чем смысл русских "пугающих" колыбельных
В чем смысл русских "пугающих" колыбельных - РИА Новости, 08.01.2023
В чем смысл русских "пугающих" колыбельных
Считается, что колыбельная должна быть светлой и доброй, но если посмотреть на текст традиционных баюльных песен, то к сюжетам появляется много вопросов. Кто все-таки приходил утаскивать заснувших на краю – серый кот или серый волк?
2023-01-08T12:00
2023-01-08T12:00
2023-01-08T12:11
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В чем смысл русских "пугающих" колыбельных
Считается, что колыбельная должна быть светлой и доброй, но если посмотреть на текст традиционных баюльных песен, то к сюжетам появляется много вопросов. Кто все-таки приходил утаскивать заснувших на краю – серый кот или серый волк? Зачем детям в деревнях пели страшные колыбельные про мороз и темный лес, и почему нельзя было резко будить крепко спящего человека.
audio/mpeg
В чем смысл русских "пугающих" колыбельных
Считается, что колыбельная должна быть светлой и доброй, но если посмотреть на текст традиционных баюльных песен, то к сюжетам появляется много вопросов. Кто все-таки приходил утаскивать заснувших на краю – серый кот или серый волк? Зачем детям в деревнях пели страшные колыбельные про мороз и темный лес, и почему нельзя было резко будить крепко спящего человека.
audio/mpeg
Зачем детям в деревнях пели страшные колыбельные про мороз и темный лес, и почему нельзя было резко будить крепко спящего человека. Эксперт эпизода - доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
12:00 08.01.2023 (обновлено: 12:11 08.01.2023)
В чем смысл русских "пугающих" колыбельных
Считается, что колыбельная должна быть светлой и доброй, но если посмотреть на текст традиционных баюльных песен, то к сюжетам появляется много вопросов. Кто все-таки приходил утаскивать заснувших на краю – серый кот или серый волк?