https://ria.ru/20230108/kolybelnye-1843472772.html

В чем смысл русских "пугающих" колыбельных

В чем смысл русских "пугающих" колыбельных - РИА Новости, 08.01.2023

В чем смысл русских "пугающих" колыбельных

Считается, что колыбельная должна быть светлой и доброй, но если посмотреть на текст традиционных баюльных песен, то к сюжетам появляется много вопросов. Кто все-таки приходил утаскивать заснувших на краю – серый кот или серый волк?

2023-01-08T12:00

2023-01-08T12:00

2023-01-08T12:11

как это по-русски

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843472512_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9a50b3ce5e20a2f2a251a95ec325ba73.jpg

В чем смысл русских "пугающих" колыбельных Считается, что колыбельная должна быть светлой и доброй, но если посмотреть на текст традиционных баюльных песен, то к сюжетам появляется много вопросов. Кто все-таки приходил утаскивать заснувших на краю – серый кот или серый волк? Зачем детям в деревнях пели страшные колыбельные про мороз и темный лес, и почему нельзя было резко будить крепко спящего человека. audio/mpeg

В чем смысл русских "пугающих" колыбельных Считается, что колыбельная должна быть светлой и доброй, но если посмотреть на текст традиционных баюльных песен, то к сюжетам появляется много вопросов. Кто все-таки приходил утаскивать заснувших на краю – серый кот или серый волк? Зачем детям в деревнях пели страшные колыбельные про мороз и темный лес, и почему нельзя было резко будить крепко спящего человека. audio/mpeg

Зачем детям в деревнях пели страшные колыбельные про мороз и темный лес, и почему нельзя было резко будить крепко спящего человека. Эксперт эпизода - доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аудио