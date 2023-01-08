https://ria.ru/20230108/kadyrov-1843436418.html

Кадыров рассказал, какая доля военной помощи Запада дойдет до Украины

Кадыров рассказал, какая доля военной помощи Запада дойдет до Украины - РИА Новости, 08.01.2023

Кадыров рассказал, какая доля военной помощи Запада дойдет до Украины

До Украины дойдут только копейки из выделенной Западом военной помощи, остальное разворуют, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T02:09

2023-01-08T02:09

2023-01-08T10:17

специальная военная операция на украине

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рамзан кадыров

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. До Украины дойдут только копейки из выделенной Западом военной помощи, остальное разворуют, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Техника, которую выделяют для Украины, — это неоправданная сила, и нам не о чем беспокоиться. И те средства, которые сейчас списываются, говоря об Украине, американскими руководителями и европейскими государствами, — это копейки, дойдет до них всего 15 процентов. Переживать и беспокоиться не о чем", — считает он. Глава Чечни назвал это рабочей схемой по отмыванию денег, которой украинские и западные чиновники воспользуются, чтобы разворовать эти средства. Он отметил, что сейчас Россия "борется с шайтанами" на своей территории, а не на территории Украины, и призвал жестко спросить с киевского руководства, почему они не забирают этих шайтанов с российской земли."Они должны предупредить всех, что если они не заберут, то мы за последствия не отвечаем <... > Там, где главный шайтан, там должны быть взрывы <…> Логово бандитов находится в Киеве — снаряды и ракеты должны лететь прямо в логово. И этот господин в кавычках Зеленский — это главный шайтан, главный защитник сатанизма, главный идеолог фашизма", — заключил глава Чечни.На этой неделе США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843429480.html

https://ria.ru/20230108/papa-1843435287.html

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в мире, рамзан кадыров, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, сша, россия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )