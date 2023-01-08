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Кадыров рассказал, какая доля военной помощи Запада дойдет до Украины - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/kadyrov-1843436418.html
Кадыров рассказал, какая доля военной помощи Запада дойдет до Украины
Кадыров рассказал, какая доля военной помощи Запада дойдет до Украины - РИА Новости, 08.01.2023
Кадыров рассказал, какая доля военной помощи Запада дойдет до Украины
До Украины дойдут только копейки из выделенной Западом военной помощи, остальное разворуют, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T02:09
2023-01-08T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
владимир зеленский
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украина
сша
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. До Украины дойдут только копейки из выделенной Западом военной помощи, остальное разворуют, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Техника, которую выделяют для Украины, — это неоправданная сила, и нам не о чем беспокоиться. И те средства, которые сейчас списываются, говоря об Украине, американскими руководителями и европейскими государствами, — это копейки, дойдет до них всего 15 процентов. Переживать и беспокоиться не о чем", — считает он. Глава Чечни назвал это рабочей схемой по отмыванию денег, которой украинские и западные чиновники воспользуются, чтобы разворовать эти средства. Он отметил, что сейчас Россия "борется с шайтанами" на своей территории, а не на территории Украины, и призвал жестко спросить с киевского руководства, почему они не забирают этих шайтанов с российской земли."Они должны предупредить всех, что если они не заберут, то мы за последствия не отвечаем &lt;... &gt; Там, где главный шайтан, там должны быть взрывы &lt;…&gt; Логово бандитов находится в Киеве — снаряды и ракеты должны лететь прямо в логово. И этот господин в кавычках Зеленский — это главный шайтан, главный защитник сатанизма, главный идеолог фашизма", — заключил глава Чечни.На этой неделе США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843429480.html
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в мире, рамзан кадыров, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, сша, россия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Украина, США, Россия, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
02:09 08.01.2023 (обновлено: 10:17 08.01.2023)
 
Кадыров рассказал, какая доля военной помощи Запада дойдет до Украины

Глава Чечни Кадыров: до окопов дойдет не более 15 процентов помощи Запада Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. До Украины дойдут только копейки из выделенной Западом военной помощи, остальное разворуют, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Техника, которую выделяют для Украины, — это неоправданная сила, и нам не о чем беспокоиться. И те средства, которые сейчас списываются, говоря об Украине, американскими руководителями и европейскими государствами, — это копейки, дойдет до них всего 15 процентов. Переживать и беспокоиться не о чем", — считает он.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 23:21Специальная военная операция на Украине
Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации
Глава Чечни назвал это рабочей схемой по отмыванию денег, которой украинские и западные чиновники воспользуются, чтобы разворовать эти средства.

"Единственное, о чем мы — воины и патриоты России — должны переживать, это то, что Россия может сесть за стол переговоров. Это единственное, чего мы должны бояться. Мы не должны бояться никаких долларов, техники, никакое оружие нам не страшно — даже снег и зима", — добавил Кадыров.

Он отметил, что сейчас Россия "борется с шайтанами" на своей территории, а не на территории Украины, и призвал жестко спросить с киевского руководства, почему они не забирают этих шайтанов с российской земли.
"Они должны предупредить всех, что если они не заберут, то мы за последствия не отвечаем <... > Там, где главный шайтан, там должны быть взрывы <…> Логово бандитов находится в Киеве — снаряды и ракеты должны лететь прямо в логово. И этот господин в кавычках Зеленский — это главный шайтан, главный защитник сатанизма, главный идеолог фашизма", — заключил глава Чечни.
На этой неделе США объявили о новом, крупнейшем пакете военной помощи Киеву стоимостью три миллиарда долларов. В него войдут, в частности, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, гаубицы и большое количество боеприпасов. Кроме того, Германия пообещала выделить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Франция — колесные танки AMX-10RC или бронеавтомобили.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
01:42Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронУкраинаСШАРоссияПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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