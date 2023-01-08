https://ria.ru/20230108/integratsiya-1843512111.html

Европарламент поддержит курс Молдавии на европейскую интеграцию

Европарламент поддержит курс Молдавии на европейскую интеграцию - РИА Новости, 08.01.2023

Европарламент поддержит курс Молдавии на европейскую интеграцию

Европарламент продолжит оказывать Молдавии поддержку в процессе ее европейской интеграции, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T18:36

2023-01-08T18:36

2023-01-08T18:36

в мире

роберта метсола

наталья гаврилица

молдавия

германия

европарламент

христианско-социальный союз

берлин (город)

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КИШИНЕВ, 8 янв – РИА Новости. Европарламент продолжит оказывать Молдавии поддержку в процессе ее европейской интеграции, сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица завершила 8 января рабочий визит в Германию, где участвовала в заседании парламентской группы Христианско-социального союза в бундестаге, а также встретилась с главой Европарламента Робертой Метсолой. "Европейский парламент продолжит поддерживать Молдавию в процессе подготовки к вступлению в Европейский союз. Шаги, которые должны предпринять власти республики, обсуждались Берлине на встрече Гаврилицы с Метсолой. Молдавский премьер подчеркнула, что правительство поддержит реформы, которые улучшат качество жизни в Молдавии и повысят экономическую устойчивость страны. Также обсуждались и вопросы ситуации в области безопасности в регионе, кризисов, вызванных событиями на Украине", - отметили в пресс-службе молдавского правительства. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившей за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.

https://ria.ru/20230107/moldaviya-1843383616.html

https://ria.ru/20230104/sandu-1843071480.html

молдавия

германия

берлин (город)

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в мире, роберта метсола, наталья гаврилица, молдавия, германия, европарламент, христианско-социальный союз, берлин (город)