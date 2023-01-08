Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Лутугино - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843475072.html
В ЛНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Лутугино
В ЛНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Лутугино - РИА Новости, 08.01.2023
В ЛНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Лутугино
Уголовное дело по статье "диверсия" возбудили в Луганской Народной Республике по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино, сообщили РИА... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:29
2023-01-08T12:44
луганская народная республика
безопасность
луганскгаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843460789_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a156f41209c98b1a904b537c3b2f592f.jpg
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье "диверсия" возбудили в Луганской Народной Республике по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино, сообщили РИА Новости в МГБ ЛНР.Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв."Факт подрыва газопровода согласно статье 281 УК РФ квалифицирован как "диверсия". Возбуждено уголовное дело", - сообщил представитель ведомства.По данным собеседника агентства, на данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, "направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления".
https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843444743.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843460789_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dd7b286073ae7beb3d7a8d2311282450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, безопасность, луганскгаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Безопасность, Луганскгаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:29 08.01.2023 (обновлено: 12:44 08.01.2023)
 
В ЛНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Лутугино

В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода в Лутугино

© Фото : МЧС ЛНРПожар в Лутугинском районе ЛНР
Пожар в Лутугинском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : МЧС ЛНР
Пожар в Лутугинском районе ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье "диверсия" возбудили в Луганской Народной Республике по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино, сообщили РИА Новости в МГБ ЛНР.
Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв.
"Факт подрыва газопровода согласно статье 281 УК РФ квалифицирован как "диверсия". Возбуждено уголовное дело", - сообщил представитель ведомства.
По данным собеседника агентства, на данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, "направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления".
Возгорание в Лутугинском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
08:11Специальная военная операция на Украине
На месте аварии на газопроводе в ЛНР завершили ремонтные работы
 
Луганская Народная РеспубликаБезопасностьЛуганскгазМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала