https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843475072.html

В ЛНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Лутугино

В ЛНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Лутугино - РИА Новости, 08.01.2023

В ЛНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Лутугино

Уголовное дело по статье "диверсия" возбудили в Луганской Народной Республике по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино, сообщили РИА... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:29

2023-01-08T12:29

2023-01-08T12:44

луганская народная республика

безопасность

луганскгаз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье "диверсия" возбудили в Луганской Народной Республике по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино, сообщили РИА Новости в МГБ ЛНР.Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв."Факт подрыва газопровода согласно статье 281 УК РФ квалифицирован как "диверсия". Возбуждено уголовное дело", - сообщил представитель ведомства.По данным собеседника агентства, на данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, "направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления".

https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843444743.html

луганская народная республика

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, безопасность, луганскгаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)