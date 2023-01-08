https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843475072.html
В ЛНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Лутугино
В ЛНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Лутугино - РИА Новости, 08.01.2023
В ЛНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Лутугино
Уголовное дело по статье "диверсия" возбудили в Луганской Народной Республике по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино, сообщили РИА... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:29
2023-01-08T12:29
2023-01-08T12:44
луганская народная республика
безопасность
луганскгаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье "диверсия" возбудили в Луганской Народной Республике по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино, сообщили РИА Новости в МГБ ЛНР.Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. В МЧС ЛНР предварительной причиной ЧП назвали подрыв."Факт подрыва газопровода согласно статье 281 УК РФ квалифицирован как "диверсия". Возбуждено уголовное дело", - сообщил представитель ведомства.По данным собеседника агентства, на данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, "направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления".
https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843444743.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, безопасность, луганскгаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Безопасность, Луганскгаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:29 08.01.2023 (обновлено: 12:44 08.01.2023)
В ЛНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Лутугино
В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода в Лутугино