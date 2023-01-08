https://ria.ru/20230108/energosistema-1843503514.html

"Россети" заявили о готовности энергосистемы Москвы к перепадам температуры

"Россети" заявили о готовности энергосистемы Москвы к перепадам температуры - РИА Новости, 08.01.2023

"Россети" заявили о готовности энергосистемы Москвы к перепадам температуры

Сильные морозы и перепады температуры в новогодние праздники не повлияли на работу энергосистемы столицы, рассказал журналистам заместитель главного инженера... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T16:41

2023-01-08T16:41

2023-01-08T16:41

общество

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россети московский регион

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сильные морозы и перепады температуры в новогодние праздники не повлияли на работу энергосистемы столицы, рассказал журналистам заместитель главного инженера филиала "Россети Московский регион" - "Московские кабельные сети" Максим Бабин. Он отметил, что энергетики были готовы к любым погодным условиям. "Мы были готовы к сильному понижению температуры, фактически московская кабельная сеть в морозах ведет себя стабильно и устойчиво. Мы готовы к аномально низким температурам. В наш центральный диспетчерский пункт приходит вся информация о состоянии сетей. Она анализируется для оперативного принятия решений, если требуется какое-то воздействие, подключение или отключение оборудования, а также задействование персонала для ликвидации отключений", - рассказал он. Бабин подчеркнул, что московская кабельная сеть устроена таким образом, что потребители никак не ощущают возможные неполадки. "У нас схема двухлучевая, то есть при отключении любого направления все электроснабжение переходит на другое направление. Выделяется поврежденный участок и ремонтируется. Потребители ощущают это только на время перехода работы автоматики, это буквально доли секунды", - пояснил он. По его словам, в компании заранее подготовились к росту нагрузки на электро-сетевое оборудование, выполнив ряд дополнительных технических мероприятий. "Для устойчивой работы сетей на текущий момент у нас находится на смене 233 человека. Также на дежурстве 88 единиц спецтехники, помимо этого готовы к использованию 20 передвижных электростанций для поддержания стабильной работы комплекса московских кабельных сетей. За прошедшие семь дней сложных аварийных отключений не было", - заключил Бабин.

https://ria.ru/20230108/rozhdestvo-1843470815.html

https://ria.ru/20230108/metro-1843453913.html

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общество, москва, россети, россети московский регион, новый год