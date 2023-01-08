https://ria.ru/20230108/donetsk-1843481639.html

Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО - РИА Новости, 08.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО

Украинские войска в 12.55 выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T13:28

2023-01-08T13:28

2023-01-08T13:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

куйбышевский район

сцкк

безопасность

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в это же время украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230108/donetsk-1843476413.html

донецкая народная республика

донецк

куйбышевский район

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк, куйбышевский район, сцкк, безопасность