Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять ракет из РСЗО
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы "Виктория" в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Здание гостиницы "Виктория" в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в это же время украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.