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Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/donetsk-1843481639.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО - РИА Новости, 08.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО
Украинские войска в 12.55 выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T13:28
2023-01-08T13:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
куйбышевский район
сцкк
безопасность
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в это же время украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230108/donetsk-1843476413.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, куйбышевский район, сцкк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, Безопасность
13:28 08.01.2023
 
Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы "Виктория" в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Здание гостиницы Виктория в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Здание гостиницы "Виктория" в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка пять ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.55 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в это же время украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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12:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкКуйбышевский районСЦККБезопасность
 
 
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