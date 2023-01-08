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Две ТЭС получили повреждения при обстрелах ВСУ Нового Света и Зугрэса в ДНР

Две ТЭС получили повреждения при обстрелах ВСУ Нового Света и Зугрэса в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023

Две ТЭС получили повреждения при обстрелах ВСУ Нового Света и Зугрэса в ДНР

Две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками, сообщило... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T09:27

2023-01-08T09:27

2023-01-08T11:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: населенный пункт Новый свет: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, при обстреле Еленовки украинскими войсками повреждения получил автомагазин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Нового света и Зугрэса, по которым украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и одну ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У".

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины