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Две ТЭС получили повреждения при обстрелах ВСУ Нового Света и Зугрэса в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Две ТЭС получили повреждения при обстрелах ВСУ Нового Света и Зугрэса в ДНР
Две ТЭС получили повреждения при обстрелах ВСУ Нового Света и Зугрэса в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023
Две ТЭС получили повреждения при обстрелах ВСУ Нового Света и Зугрэса в ДНР
Две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками, сообщило... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T09:27
2023-01-08T11:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: населенный пункт Новый свет: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, при обстреле Еленовки украинскими войсками повреждения получил автомагазин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Нового света и Зугрэса, по которым украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и одну ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У".
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:27 08.01.2023 (обновлено: 11:26 08.01.2023)
 
Две ТЭС получили повреждения при обстрелах ВСУ Нового Света и Зугрэса в ДНР

В ДНР две ТЭС получили повреждения при обстрелах Нового Света и Зугрэса со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 января поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: населенный пункт Новый свет: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, при обстреле Еленовки украинскими войсками повреждения получил автомагазин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Нового света и Зугрэса, по которым украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и одну ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У".
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