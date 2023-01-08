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Украинские войска обстреляли населенный пункт Новый Свет в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/donbass-1843447628.html
Украинские войска обстреляли населенный пункт Новый Свет в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Новый Свет в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023
Украинские войска обстреляли населенный пункт Новый Свет в ДНР
Украинские войска рано утром обстреляли поселок Новый Свет в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T08:52
2023-01-08T09:39
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли поселок Новый Свет в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 04:30 со стороны села Константинополь."Выпущено шесть ракет из РСЗО", — уточняется в публикации.Кроме того, добавили в представительстве, в 7:00 украинские силовики выпустили по городу Зугрэс ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". В результате этих атак получили повреждения две тепловые электростанции: Старобешевская ТЭС в Новом Свете и Зуевская ТЭС в Зугресе.За предыдущие сутки украинская армия обстреляла города и поселки ДНР 33 раза, выпустив 178 снарядов различного калибра. Огонь велся по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, поселкам Гольмовский, Верхнеторецкое, Каштановое, Яковлевка и Минеральное. Российские войска при этом соблюдали режим тишины, который действовал до 24:00 7 января.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
08:52 08.01.2023 (обновлено: 09:39 08.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли населенный пункт Новый Свет в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли населенный пункт Новый Свет из РСЗО

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли поселок Новый Свет в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 04:30 со стороны села Константинополь.
"Выпущено шесть ракет из РСЗО", — уточняется в публикации.
Кроме того, добавили в представительстве, в 7:00 украинские силовики выпустили по городу Зугрэс ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". В результате этих атак получили повреждения две тепловые электростанции: Старобешевская ТЭС в Новом Свете и Зуевская ТЭС в Зугресе.
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За предыдущие сутки украинская армия обстреляла города и поселки ДНР 33 раза, выпустив 178 снарядов различного калибра. Огонь велся по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, поселкам Гольмовский, Верхнеторецкое, Каштановое, Яковлевка и Минеральное. Российские войска при этом соблюдали режим тишины, который действовал до 24:00 7 января.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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