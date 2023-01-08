https://ria.ru/20230108/donbass-1843447628.html

Украинские войска обстреляли населенный пункт Новый Свет в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Новый Свет в ДНР - РИА Новости, 08.01.2023

Украинские войска обстреляли населенный пункт Новый Свет в ДНР

Украинские войска рано утром обстреляли поселок Новый Свет в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T08:52

2023-01-08T08:52

2023-01-08T09:39

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли поселок Новый Свет в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 04:30 со стороны села Константинополь."Выпущено шесть ракет из РСЗО", — уточняется в публикации.Кроме того, добавили в представительстве, в 7:00 украинские силовики выпустили по городу Зугрэс ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". В результате этих атак получили повреждения две тепловые электростанции: Старобешевская ТЭС в Новом Свете и Зуевская ТЭС в Зугресе.За предыдущие сутки украинская армия обстреляла города и поселки ДНР 33 раза, выпустив 178 снарядов различного калибра. Огонь велся по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, поселкам Гольмовский, Верхнеторецкое, Каштановое, Яковлевка и Минеральное. Российские войска при этом соблюдали режим тишины, который действовал до 24:00 7 января.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230107/dnr-1843370665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины