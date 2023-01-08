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Украинские войска обстреляли населенный пункт в ДНР из "Точки У"
Украинские войска обстреляли населенный пункт в ДНР из "Точки У" - РИА Новости, 08.01.2023
Украинские войска обстреляли населенный пункт в ДНР из "Точки У"
Украинские войска выпустили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Зугрэс под Донецком, сообщило... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T08:46
2023-01-08T08:46
2023-01-08T08:54
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Зугрэс под Донецком, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Зугрэс: выпущена одна ракета из ОТРК "Точка У", - говорится в сообщении представительства в его Телеграм-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
08:46 08.01.2023 (обновлено: 08:54 08.01.2023)
Украинские войска обстреляли населенный пункт в ДНР из "Точки У"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили ракету из "Точки У" по населенному пункту Зугрэс