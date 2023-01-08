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Украинские войска обстреляли населенный пункт в ДНР из "Точки У"

Украинские войска обстреляли населенный пункт в ДНР из "Точки У" - РИА Новости, 08.01.2023

Украинские войска обстреляли населенный пункт в ДНР из "Точки У"

Украинские войска выпустили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Зугрэс под Донецком, сообщило... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T08:46

2023-01-08T08:46

2023-01-08T08:54

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Зугрэс под Донецком, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Зугрэс: выпущена одна ракета из ОТРК "Точка У", - говорится в сообщении представительства в его Телеграм-канале.

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс