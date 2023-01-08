https://ria.ru/20230108/dnr-1843523195.html

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка - РИА Новости, 08.01.2023

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка

Украинские войска в 19.55 выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня по Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T20:08

2023-01-08T20:08

2023-01-08T20:17

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

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сцкк

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Украинские войска в 19.55 выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня по Кировскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.55 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский район)", — говорится в публикации.Парой часов ранее украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району города. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Александровке, выпустив по населенному пункту шесть снарядов калибром 152 миллиметров.Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов в ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, в мире