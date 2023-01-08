ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительница Донецка демонстрирует осколки снаряда, оставшиеся после обстрела
Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда, оставшиеся после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.35 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Александровке, выпустив по населенному пункту шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.