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Глава СК поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове - РИА Новости, 08.01.2023
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Глава СК поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове
Глава СК поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове - РИА Новости, 08.01.2023
Глава СК поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии на теплосети в Саратове, где ожоги получил... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T20:00
2023-01-08T20:00
происшествия
жкх
саратов
россия
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии на теплосети в Саратове, где ожоги получил пешеход и провалился в яму с кипятком автомобиль с людьми, сообщил информационный центр ведомства в своем телеграм-канале. "Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Анатолию Юрьевичу Говорунову возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить подробный доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Ранее глава Саратова Лада Мокроусова сообщила, что в ночь на субботу на участке улицы имени Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения, в результате на дороге образовалась яма с кипятком. В нее попал автомобиль с двумя взрослыми и ребенком, которые не пострадали. При этом ожоги горячей водой получил пешеход, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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саратов
россия
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происшествия, жкх, саратов, россия, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Саратов, Россия, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
20:00 08.01.2023
 
Глава СК поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове

Бастрыкин поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове, где пешеход получил ожоги

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии на теплосети в Саратове, где ожоги получил пешеход и провалился в яму с кипятком автомобиль с людьми, сообщил информационный центр ведомства в своем телеграм-канале.
"Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Анатолию Юрьевичу Говорунову возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить подробный доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Ранее глава Саратова Лада Мокроусова сообщила, что в ночь на субботу на участке улицы имени Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения, в результате на дороге образовалась яма с кипятком. В нее попал автомобиль с двумя взрослыми и ребенком, которые не пострадали. При этом ожоги горячей водой получил пешеход, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.
На месте частичного обрушения двухэтажного дома в Рязани - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря 2022, 12:18
Бастрыкин поручил завести дело после частичного обрушения дома в Рязани
 
ПроисшествияЖКХСаратовРоссияСаратовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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