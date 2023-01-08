https://ria.ru/20230108/delo-1843522838.html

Глава СК поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове

Глава СК поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове - РИА Новости, 08.01.2023

Глава СК поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии на теплосети в Саратове, где ожоги получил... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T20:00

2023-01-08T20:00

2023-01-08T20:00

происшествия

жкх

саратов

россия

саратовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии на теплосети в Саратове, где ожоги получил пешеход и провалился в яму с кипятком автомобиль с людьми, сообщил информационный центр ведомства в своем телеграм-канале. "Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Анатолию Юрьевичу Говорунову возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить подробный доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Ранее глава Саратова Лада Мокроусова сообщила, что в ночь на субботу на участке улицы имени Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения, в результате на дороге образовалась яма с кипятком. В нее попал автомобиль с двумя взрослыми и ребенком, которые не пострадали. При этом ожоги горячей водой получил пешеход, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.

https://ria.ru/20221210/delo-1837707543.html

саратов

россия

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, саратов, россия, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)