https://ria.ru/20230108/delo-1843522838.html
Глава СК поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове
Глава СК поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове - РИА Новости, 08.01.2023
Глава СК поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии на теплосети в Саратове, где ожоги получил... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T20:00
2023-01-08T20:00
2023-01-08T20:00
происшествия
жкх
саратов
россия
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии на теплосети в Саратове, где ожоги получил пешеход и провалился в яму с кипятком автомобиль с людьми, сообщил информационный центр ведомства в своем телеграм-канале. "Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Анатолию Юрьевичу Говорунову возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить подробный доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Ранее глава Саратова Лада Мокроусова сообщила, что в ночь на субботу на участке улицы имени Академика Антонова произошел порыв трубопровода системы теплоснабжения, в результате на дороге образовалась яма с кипятком. В нее попал автомобиль с двумя взрослыми и ребенком, которые не пострадали. При этом ожоги горячей водой получил пешеход, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.
https://ria.ru/20221210/delo-1837707543.html
саратов
россия
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, саратов, россия, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Саратов, Россия, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове
Бастрыкин поручил завести дело после ЧП на теплосети в Саратове, где пешеход получил ожоги