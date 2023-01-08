14:43 08.01.2023 (обновлено: 15:09 08.01.2023)
На Украине сообщили о дефиците мощности в энергосистеме
На Украине сообщили об увеличении дефицита мощности в энергосистеме из-за морозов
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличивается из-за морозов, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно, и уровня ее дефицита в энергосистеме по сравнению с более теплым прошлым воскресеньем", — говорится в релизе.
Для обеспечения баланса производства и потребления введены лимиты, которые действуют с 9:00 до 24:00. При превышении лимитов возможны аварийные отключения света, предупредили в компании.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.