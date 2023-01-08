https://ria.ru/20230108/defitsit-1843489195.html

На Украине сообщили о дефиците мощности в энергосистеме

На Украине сообщили о дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 08.01.2023

На Украине сообщили о дефиците мощности в энергосистеме

Дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличивается из-за морозов, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T14:43

2023-01-08T14:43

2023-01-08T15:09

специальная военная операция на украине

украина

укрэнерго

денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

жкх

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличивается из-за морозов, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". Для обеспечения баланса производства и потребления введены лимиты, которые действуют с 9:00 до 24:00. При превышении лимитов возможны аварийные отключения света, предупредили в компании. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230105/generatsiya-1843167669.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, укрэнерго, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф, жкх