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На Украине сообщили о дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 08.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/defitsit-1843489195.html
На Украине сообщили о дефиците мощности в энергосистеме
На Украине сообщили о дефиците мощности в энергосистеме - РИА Новости, 08.01.2023
На Украине сообщили о дефиците мощности в энергосистеме
Дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличивается из-за морозов, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T14:43
2023-01-08T15:09
специальная военная операция на украине
украина
укрэнерго
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
жкх
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличивается из-за морозов, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". Для обеспечения баланса производства и потребления введены лимиты, которые действуют с 9:00 до 24:00. При превышении лимитов возможны аварийные отключения света, предупредили в компании. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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украина, укрэнерго, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф, жкх
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрэнерго, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, ЖКХ
14:43 08.01.2023 (обновлено: 15:09 08.01.2023)
 
На Украине сообщили о дефиците мощности в энергосистеме

На Украине сообщили об увеличении дефицита мощности в энергосистеме из-за морозов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличивается из-за морозов, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно, и уровня ее дефицита в энергосистеме по сравнению с более теплым прошлым воскресеньем", — говорится в релизе.
Для обеспечения баланса производства и потребления введены лимиты, которые действуют с 9:00 до 24:00. При превышении лимитов возможны аварийные отключения света, предупредили в компании.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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