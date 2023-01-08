https://ria.ru/20230108/belorussiya-1843541515.html
Минск выплатит около 800 миллионов долларов по еврооблигациям в феврале
Минск выплатит около 800 миллионов долларов по еврооблигациям в феврале - РИА Новости, 08.01.2023
Минск выплатит около 800 миллионов долларов по еврооблигациям в феврале
Белоруссия погасит еврооблигации на сумму около 800 миллионов долларов в феврале, заявил первый заместитель министра финансов республики Дмитрий Кийко. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T22:48
2023-01-08T22:48
2023-01-08T22:48
экономика
белоруссия
минск
россия
евразийский фонд стабилизации и развития
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746078328_0:61:3048:1776_1920x0_80_0_0_ee1386d352114e22eb116b08050295c9.jpg
МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Белоруссия погасит еврооблигации на сумму около 800 миллионов долларов в феврале, заявил первый заместитель министра финансов республики Дмитрий Кийко. "В качестве примера нам предстоит в феврале погашать еврооблигации на сумму порядка 800 миллионов долларов. Здесь есть определенные проблемы с введенными санкциями в отношении Республики Беларусь, в частности в отношении Национального банка, который является платежным агентом правительства. Правительством в прошлом году принято решение совместно с Национальным банком с учетом такой ситуации (санкционное давление Запада на Белоруссию), что выплаты будут осуществлять в белорусских рублях. Причем выплаты будут осуществляться тем инвесторам, которые смогут подтвердить, что именно они являются владельцами еврооблигаций", - рассказал Кийко в воскресном эфире телеканала СТВ. По словам представителя минфина Белоруссии, на 2023 год в расходах госбюджета заложена сумма порядка 4 миллиардов белорусских рублей (около $1,5 миллиарда) на обслуживание государственного долга. "Порядка 75% от этой суммы – это валюты дружественных нам государств, к которым у нас есть сегодня свободный доступ. Это российский рубль, китайский юань. Кроме обслуживания государственного долга планируем осуществлять погашение платежей, погашение основного долга", - пояснил первый замминистра. Кийко подчеркнул, что февральский платеж будет проведен без шоков и потрясений для бюджета и золотовалютных резервов. Что касается других кредиторов, традиционно основной кредитор Белоруссии – Российская Федерация и евразийские финансовые институты (в частности, Евразийский фонд стабилизации и развития). "Тоже понимаем, как с ними работать, планируем погашать платежи по тем графикам, какие у нас есть. Тем не менее мы уже ведем переговоры и будем продолжать вести переговоры, чтобы эти платежи осуществлялись на комфортных для нас условиях. И наши коллеги, и наши партнеры, в принципе, нас слышат. Мы здесь конструктивно работаем", - отметил Кийко.
https://ria.ru/20230108/ucheniya-1843509636.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746078328_164:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ec53945cb70f2fb2c3054a22045fbdf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, минск, россия, евразийский фонд стабилизации и развития
Экономика, Белоруссия, Минск, Россия, Евразийский фонд стабилизации и развития
Минск выплатит около 800 миллионов долларов по еврооблигациям в феврале
Минфин Белоруссии: Минск выплатит около 800 миллионов долларов по еврооблигациям в феврале
МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Белоруссия погасит еврооблигации на сумму около 800 миллионов долларов в феврале, заявил первый заместитель министра финансов республики Дмитрий Кийко.
"В качестве примера нам предстоит в феврале погашать еврооблигации на сумму порядка 800 миллионов долларов. Здесь есть определенные проблемы с введенными санкциями в отношении Республики Беларусь, в частности в отношении Национального банка, который является платежным агентом правительства. Правительством в прошлом году принято решение совместно с Национальным банком с учетом такой ситуации (санкционное давление Запада на Белоруссию), что выплаты будут осуществлять в белорусских рублях. Причем выплаты будут осуществляться тем инвесторам, которые смогут подтвердить, что именно они являются владельцами еврооблигаций", - рассказал Кийко в воскресном эфире телеканала СТВ.
По словам представителя минфина Белоруссии, на 2023 год в расходах госбюджета заложена сумма порядка 4 миллиардов белорусских рублей (около $1,5 миллиарда) на обслуживание государственного долга. "Порядка 75% от этой суммы – это валюты дружественных нам государств, к которым у нас есть сегодня свободный доступ. Это российский рубль, китайский юань. Кроме обслуживания государственного долга планируем осуществлять погашение платежей, погашение основного долга", - пояснил первый замминистра.
Кийко подчеркнул, что февральский платеж будет проведен без шоков и потрясений для бюджета и золотовалютных резервов.
Что касается других кредиторов, традиционно основной кредитор Белоруссии – Российская Федерация
и евразийские финансовые институты (в частности, Евразийский фонд стабилизации и развития
). "Тоже понимаем, как с ними работать, планируем погашать платежи по тем графикам, какие у нас есть. Тем не менее мы уже ведем переговоры и будем продолжать вести переговоры, чтобы эти платежи осуществлялись на комфортных для нас условиях. И наши коллеги, и наши партнеры, в принципе, нас слышат. Мы здесь конструктивно работаем", - отметил Кийко.