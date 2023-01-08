Рейтинг@Mail.ru
В Томской области семь человек пострадали после возгорания автобуса - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230108/avtobus-1843443190.html
В Томской области семь человек пострадали после возгорания автобуса
В Томской области семь человек пострадали после возгорания автобуса - РИА Новости, 08.01.2023
В Томской области семь человек пострадали после возгорания автобуса
Семь человек пострадали в загоревшемся вахтовом автобусе в Томской области, после медпомощи их отпустили домой, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T07:25
2023-01-08T08:10
происшествия
россия
томская область
каргасокский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
НОВОСИБИРСК, 8 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали в загоревшемся вахтовом автобусе в Томской области, после медпомощи их отпустили домой, сообщает прокуратура региона. По предварительной информации, пожар начался в пассажирской части вахтовки, пострадали семь из девяти пассажиров автобуса. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Прокуратура Каргасокского района следит за расследованием происшествия.Кроме того, сотрудники правоохранительных органов начали проверку исполнения требований законодательства об охране труда.
https://ria.ru/20230108/khasavyurt-1843439275.html
россия
томская область
каргасокский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, томская область, каргасокский район
Происшествия, Россия, Томская область, Каргасокский район
07:25 08.01.2023 (обновлено: 08:10 08.01.2023)
 
В Томской области семь человек пострадали после возгорания автобуса

В Томской области загорелся вахтовый автобус на зимнике, семь человек пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 8 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали в загоревшемся вахтовом автобусе в Томской области, после медпомощи их отпустили домой, сообщает прокуратура региона.

"Седьмого января 2023 года около 15.00 (11.00 мск) на зимнике в 20 километрах от села Усть-Тым Каргасокского района Томской области загорелся вахтовый автобус, в котором ехали работники организации, основным видом деятельности которой является строительство автомобильных дорог и автомагистралей", — говорится в заявлении.

По предварительной информации, пожар начался в пассажирской части вахтовки, пострадали семь из девяти пассажиров автобуса. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
Прокуратура Каргасокского района следит за расследованием происшествия.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов начали проверку исполнения требований законодательства об охране труда.
Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоквартирном доме в Хасавюрте
04:17
В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в пятиэтажке
 
ПроисшествияРоссияТомская областьКаргасокский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала