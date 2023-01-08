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В Томской области семь человек пострадали после возгорания автобуса
В Томской области семь человек пострадали после возгорания автобуса - РИА Новости, 08.01.2023
В Томской области семь человек пострадали после возгорания автобуса
Семь человек пострадали в загоревшемся вахтовом автобусе в Томской области, после медпомощи их отпустили домой, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T07:25
2023-01-08T07:25
2023-01-08T08:10
происшествия
россия
томская область
каргасокский район
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НОВОСИБИРСК, 8 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали в загоревшемся вахтовом автобусе в Томской области, после медпомощи их отпустили домой, сообщает прокуратура региона. По предварительной информации, пожар начался в пассажирской части вахтовки, пострадали семь из девяти пассажиров автобуса. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Прокуратура Каргасокского района следит за расследованием происшествия.Кроме того, сотрудники правоохранительных органов начали проверку исполнения требований законодательства об охране труда.
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происшествия, россия, томская область, каргасокский район
Происшествия, Россия, Томская область, Каргасокский район
07:25 08.01.2023 (обновлено: 08:10 08.01.2023)
В Томской области семь человек пострадали после возгорания автобуса
В Томской области загорелся вахтовый автобус на зимнике, семь человек пострадали
НОВОСИБИРСК, 8 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали в загоревшемся вахтовом автобусе в Томской области, после медпомощи их отпустили домой, сообщает прокуратура региона.
"Седьмого января 2023 года около 15.00 (11.00 мск) на зимнике в 20 километрах от села Усть-Тым Каргасокского района Томской области загорелся вахтовый автобус, в котором ехали работники организации, основным видом деятельности которой является строительство автомобильных дорог и автомагистралей", — говорится в заявлении.
По предварительной информации, пожар начался в пассажирской части вахтовки, пострадали семь из девяти пассажиров автобуса. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
Прокуратура Каргасокского района следит за расследованием происшествия.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов начали проверку исполнения требований законодательства об охране труда.