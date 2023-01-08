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В Томской области семь человек пострадали после возгорания автобуса

В Томской области семь человек пострадали после возгорания автобуса - РИА Новости, 08.01.2023

В Томской области семь человек пострадали после возгорания автобуса

Семь человек пострадали в загоревшемся вахтовом автобусе в Томской области, после медпомощи их отпустили домой, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T07:25

2023-01-08T07:25

2023-01-08T08:10

происшествия

россия

томская область

каргасокский район

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НОВОСИБИРСК, 8 янв — РИА Новости. Семь человек пострадали в загоревшемся вахтовом автобусе в Томской области, после медпомощи их отпустили домой, сообщает прокуратура региона. По предварительной информации, пожар начался в пассажирской части вахтовки, пострадали семь из девяти пассажиров автобуса. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Прокуратура Каргасокского района следит за расследованием происшествия.Кроме того, сотрудники правоохранительных органов начали проверку исполнения требований законодательства об охране труда.

https://ria.ru/20230108/khasavyurt-1843439275.html

россия

томская область

каргасокский район

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происшествия, россия, томская область, каргасокский район