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При атаке украинских войск на Старобешевскую ТЭС погибли две женщины - РИА Новости, 08.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/ataka-1843514534.html
При атаке украинских войск на Старобешевскую ТЭС погибли две женщины
При атаке украинских войск на Старобешевскую ТЭС погибли две женщины - РИА Новости, 08.01.2023
При атаке украинских войск на Старобешевскую ТЭС погибли две женщины
При атаке ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию погибли два человека, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T18:50
2023-01-08T19:39
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. При атаке ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию погибли два человека, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Погибли женщины 1963 года рождения и 1971 года рождения", — говорится в публикации.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Нового света и Зугрэса, по которым украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и одну ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У"." В результате Старобешевская ТЭС в Новом Свете и Зуевская ТЭС в Зугресе получили повреждения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
18:50 08.01.2023 (обновлено: 19:39 08.01.2023)
 
При атаке украинских войск на Старобешевскую ТЭС погибли две женщины

Представительство ДНР: при атаке ВСУ на Старобешевскую ТЭС погибли две женщины

© Фото : Представительство ДНР в СЦККПоследствия атаки ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию
Последствия атаки ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : Представительство ДНР в СЦКК
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ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. При атаке ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию погибли два человека, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Погибли женщины 1963 года рождения и 1971 года рождения", — говорится в публикации.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Нового света и Зугрэса, по которым украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и одну ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У"." В результате Старобешевская ТЭС в Новом Свете и Зуевская ТЭС в Зугресе получили повреждения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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