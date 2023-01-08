https://ria.ru/20230108/ataka-1843514534.html

При атаке украинских войск на Старобешевскую ТЭС погибли две женщины

При атаке украинских войск на Старобешевскую ТЭС погибли две женщины - РИА Новости, 08.01.2023

При атаке украинских войск на Старобешевскую ТЭС погибли две женщины

При атаке ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию погибли два человека, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T18:50

2023-01-08T18:50

2023-01-08T19:39

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. При атаке ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию погибли два человека, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Погибли женщины 1963 года рождения и 1971 года рождения", — говорится в публикации.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Нового света и Зугрэса, по которым украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО и одну ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У"." В результате Старобешевская ТЭС в Новом Свете и Зуевская ТЭС в Зугресе получили повреждения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, сцкк