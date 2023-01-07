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"Сатанизм как он есть": Захарова о решении Зеленского по священникам УПЦ - РИА Новости, 07.01.2023
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"Сатанизм как он есть": Захарова о решении Зеленского по священникам УПЦ
"Сатанизм как он есть": Захарова о решении Зеленского по священникам УПЦ - РИА Новости, 07.01.2023
"Сатанизм как он есть": Захарова о решении Зеленского по священникам УПЦ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "сатанизмом" решение Владимира Зеленского приостановить гражданство 13 священников канонической... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T19:03
2023-01-07T19:13
владимир зеленский
мария захарова
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "сатанизмом" решение Владимира Зеленского приостановить гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви. Украинское издание "Lb.ua" сообщило в субботу, что Зеленский своим указом от 28 декабря 2022 года приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви. "Сатанизм как он есть", - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя решение Зеленского.
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владимир зеленский, мария захарова, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Владимир Зеленский, Мария Захарова, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
19:03 07.01.2023 (обновлено: 19:13 07.01.2023)
 
"Сатанизм как он есть": Захарова о решении Зеленского по священникам УПЦ

Захарова назвала решение Зеленского о лишении 13 священников УПЦ гражданства сатанизмом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "сатанизмом" решение Владимира Зеленского приостановить гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви.
Украинское издание "Lb.ua" сообщило в субботу, что Зеленский своим указом от 28 декабря 2022 года приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви.
"Сатанизм как он есть", - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя решение Зеленского.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 18:21Религия
Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре
 
Владимир ЗеленскийМария ЗахароваРоссияУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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