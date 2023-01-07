https://ria.ru/20230107/zakharova-1843409940.html

"Сатанизм как он есть": Захарова о решении Зеленского по священникам УПЦ

"Сатанизм как он есть": Захарова о решении Зеленского по священникам УПЦ - РИА Новости, 07.01.2023

"Сатанизм как он есть": Захарова о решении Зеленского по священникам УПЦ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "сатанизмом" решение Владимира Зеленского приостановить гражданство 13 священников канонической... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T19:03

2023-01-07T19:03

2023-01-07T19:13

владимир зеленский

мария захарова

россия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "сатанизмом" решение Владимира Зеленского приостановить гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви. Украинское издание "Lb.ua" сообщило в субботу, что Зеленский своим указом от 28 декабря 2022 года приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви. "Сатанизм как он есть", - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя решение Зеленского.

https://ria.ru/20230107/imuschestvo-1843406907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, мария захарова, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц