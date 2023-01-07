https://ria.ru/20230107/zakharova-1843409940.html
"Сатанизм как он есть": Захарова о решении Зеленского по священникам УПЦ
"Сатанизм как он есть": Захарова о решении Зеленского по священникам УПЦ - РИА Новости, 07.01.2023
"Сатанизм как он есть": Захарова о решении Зеленского по священникам УПЦ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "сатанизмом" решение Владимира Зеленского приостановить гражданство 13 священников канонической... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T19:03
2023-01-07T19:03
2023-01-07T19:13
владимир зеленский
мария захарова
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "сатанизмом" решение Владимира Зеленского приостановить гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви. Украинское издание "Lb.ua" сообщило в субботу, что Зеленский своим указом от 28 декабря 2022 года приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви. "Сатанизм как он есть", - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя решение Зеленского.
https://ria.ru/20230107/imuschestvo-1843406907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, мария захарова, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Владимир Зеленский, Мария Захарова, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
19:03 07.01.2023 (обновлено: 19:13 07.01.2023)
"Сатанизм как он есть": Захарова о решении Зеленского по священникам УПЦ
Захарова назвала решение Зеленского о лишении 13 священников УПЦ гражданства сатанизмом