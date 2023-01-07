https://ria.ru/20230107/svatovo-1843384780.html

Российские силы уничтожили опорный пункт противника на сватовском участке

Российские силы уничтожили опорный пункт противника на сватовском участке - РИА Новости, 07.01.2023

Российские силы уничтожили опорный пункт противника на сватовском участке

Бойцы 488-го мотострелкового полка западной группировки войск ВС РФ огнем советской гаубицы "Мста-Б" накануне перемирия уничтожили опорный пункт противника на... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T15:27

2023-01-07T15:27

2023-01-07T16:05

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

донбасс

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СВАТОВО (ЛНР), 7 янв - РИА Новости. Бойцы 488-го мотострелкового полка западной группировки войск ВС РФ огнем советской гаубицы "Мста-Б" накануне перемирия уничтожили опорный пункт противника на сватовском направлении в Донбассе, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. "Артиллеристы 488-го полка ЗВО ВС РФ накануне перемирия уничтожили выявленный воздушной разведкой опорный пункт ВСУ на сватовском направлении", - сообщил командир. Он уточнил, что российские военнослужащие вели огонь по опорному пункту, который украинские силовики разместили в частном доме, из буксируемой гаубицы "Мста-Б" калибром 152 миллиметра. Кадры ударов по противнику есть в распоряжении РИА Новости. "Активно ведет себя противник, мы стараемся активно пресечь все их вылазки", - рассказал на месте военнослужащий с позывным "Завод". Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.

https://ria.ru/20230107/kadyrov-1843383195.html

https://ria.ru/20230107/soledar-1843381730.html

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Екатерина Зайцева

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Кадры работы бойцов 488-го мотострелкового полка ЗВО ВС РФ Бойцы 488-го мотострелкового полка ЗВО ВС РФ накануне начала действия режима прекращения огня из гаубицы "Мста-Б" уничтожили опорный пункт противника на сватовском направлении в Донбассе. За боевой работой российских военнослужащих наблюдал корреспондент РИА Новости. 2023-01-07T15:27 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сватово, луганская народная республика, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, донбасс