Рейтинг@Mail.ru
Российские силы уничтожили опорный пункт противника на сватовском участке - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/svatovo-1843384780.html
Российские силы уничтожили опорный пункт противника на сватовском участке
Российские силы уничтожили опорный пункт противника на сватовском участке - РИА Новости, 07.01.2023
Российские силы уничтожили опорный пункт противника на сватовском участке
Бойцы 488-го мотострелкового полка западной группировки войск ВС РФ огнем советской гаубицы "Мста-Б" накануне перемирия уничтожили опорный пункт противника на... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T15:27
2023-01-07T16:05
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843390873_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbe1e97d43252fc0d051d99cc459a2e8.jpg
СВАТОВО (ЛНР), 7 янв - РИА Новости. Бойцы 488-го мотострелкового полка западной группировки войск ВС РФ огнем советской гаубицы "Мста-Б" накануне перемирия уничтожили опорный пункт противника на сватовском направлении в Донбассе, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска. "Артиллеристы 488-го полка ЗВО ВС РФ накануне перемирия уничтожили выявленный воздушной разведкой опорный пункт ВСУ на сватовском направлении", - сообщил командир. Он уточнил, что российские военнослужащие вели огонь по опорному пункту, который украинские силовики разместили в частном доме, из буксируемой гаубицы "Мста-Б" калибром 152 миллиметра. Кадры ударов по противнику есть в распоряжении РИА Новости. "Активно ведет себя противник, мы стараемся активно пресечь все их вылазки", - рассказал на месте военнослужащий с позывным "Завод". Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
https://ria.ru/20230107/kadyrov-1843383195.html
https://ria.ru/20230107/soledar-1843381730.html
сватово
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры работы бойцов 488-го мотострелкового полка ЗВО ВС РФ
Бойцы 488-го мотострелкового полка ЗВО ВС РФ накануне начала действия режима прекращения огня из гаубицы "Мста-Б" уничтожили опорный пункт противника на сватовском направлении в Донбассе. За боевой работой российских военнослужащих наблюдал корреспондент РИА Новости.
2023-01-07T15:27
true
PT2M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843390873_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2bbfa455aa789d17e562460ea5b18aab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сватово, луганская народная республика, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Донбасс
15:27 07.01.2023 (обновлено: 16:05 07.01.2023)
 
Российские силы уничтожили опорный пункт противника на сватовском участке

Российские силы накануне перемирия уничтожили опорный пункт ВСУ на сватовском участке

Читать ria.ru в
СВАТОВО (ЛНР), 7 янв - РИА Новости. Бойцы 488-го мотострелкового полка западной группировки войск ВС РФ огнем советской гаубицы "Мста-Б" накануне перемирия уничтожили опорный пункт противника на сватовском направлении в Донбассе, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 15:15Специальная военная операция на Украине
Кадыров отреагировал на сообщения о гибели чеченских командиров в Донбассе
"Артиллеристы 488-го полка ЗВО ВС РФ накануне перемирия уничтожили выявленный воздушной разведкой опорный пункт ВСУ на сватовском направлении", - сообщил командир.
Он уточнил, что российские военнослужащие вели огонь по опорному пункту, который украинские силовики разместили в частном доме, из буксируемой гаубицы "Мста-Б" калибром 152 миллиметра. Кадры ударов по противнику есть в распоряжении РИА Новости.
"Активно ведет себя противник, мы стараемся активно пресечь все их вылазки", - рассказал на месте военнослужащий с позывным "Завод".
Ситуация на сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 15:04Специальная военная операция на Украине
Украинские войска в ближайшее время оставят Соледар, считают в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеСватовоЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьВладимир ПутинСергей ШойгуДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала