Рейтинг@Mail.ru
В России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен" - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230107/shtamm-1843363314.html
В России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
В России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен" - РИА Новости, 07.01.2023
В России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
Новую разновидность омикрон-штамма коронавируса, получившую название "кракен", в России пока не зафиксировали, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T12:33
2023-01-07T13:49
распространение коронавируса
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924709_0:0:3534:1987_1920x0_80_0_0_230e2f671c796cd9b380d2088058d990.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новую разновидность омикрон-штамма коронавируса, получившую название "кракен", в России пока не зафиксировали, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на 6 января 2023 года в Российской Федерации субвариант омикрона — XBB.1.5 "кракен" не выявлен", — говорится в релизе.Доминирующим в России остается омикрон-штамм, уточнили в ведомстве, причем в последние недели доля варианта BA.2 (стелс-омикрон) выросла с 1,9 до 23,9 процента, а варианта BA.5 (южноафриканский) — с 66,7 до 96,5 процента.В Роспотребнадзоре также обратили внимание на заявление ВОЗ, в котором говорится, что новый подвариант коронавируса отличается большей заразностью, но признаков того, что он приводит к более тяжелому течению заболевания, нет."Ситуация по распространению COVID-19 и циркуляции новых штаммов омикрона в России остается стабильной и находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — заключили в пресс-службе.Подвариант омикрон-штамма XBB.1.5, или "кракен", выявили в октябре прошлого года. Он представляет собой рекомбинант сублиний "омикрона" BA.2 — как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего он считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. Пока что "кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к новым волнам смертей.
https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html
https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ed2697de5793fc89a046200a876aac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19
12:33 07.01.2023 (обновлено: 13:49 07.01.2023)
 
В России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"

Роспотребнадзор: в России не обнаружили новый субвариант COVID-19 "кракен"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новую разновидность омикрон-штамма коронавируса, получившую название "кракен", в России пока не зафиксировали, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 6 января 2023 года в Российской Федерации субвариант омикрона — XBB.1.5 "кракен" не выявлен", — говорится в релизе.
Дезинфекция - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 04:20Распространение коронавируса
"Кракен" приближается". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям
Доминирующим в России остается омикрон-штамм, уточнили в ведомстве, причем в последние недели доля варианта BA.2 (стелс-омикрон) выросла с 1,9 до 23,9 процента, а варианта BA.5 (южноафриканский) — с 66,7 до 96,5 процента.
В Роспотребнадзоре также обратили внимание на заявление ВОЗ, в котором говорится, что новый подвариант коронавируса отличается большей заразностью, но признаков того, что он приводит к более тяжелому течению заболевания, нет.
"Ситуация по распространению COVID-19 и циркуляции новых штаммов омикрона в России остается стабильной и находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — заключили в пресс-службе.
Подвариант омикрон-штамма XBB.1.5, или "кракен", выявили в октябре прошлого года. Он представляет собой рекомбинант сублиний "омикрона" BA.2 — как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего он считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. Пока что "кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к новым волнам смертей.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 09:12Распространение коронавируса
Эксперт оценил вероятность возникновения нового штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала