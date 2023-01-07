https://ria.ru/20230107/shtamm-1843363314.html
В России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
В России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен" - РИА Новости, 07.01.2023
В России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
Новую разновидность омикрон-штамма коронавируса, получившую название "кракен", в России пока не зафиксировали, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T12:33
2023-01-07T12:33
2023-01-07T13:49
распространение коронавируса
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новую разновидность омикрон-штамма коронавируса, получившую название "кракен", в России пока не зафиксировали, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на 6 января 2023 года в Российской Федерации субвариант омикрона — XBB.1.5 "кракен" не выявлен", — говорится в релизе.Доминирующим в России остается омикрон-штамм, уточнили в ведомстве, причем в последние недели доля варианта BA.2 (стелс-омикрон) выросла с 1,9 до 23,9 процента, а варианта BA.5 (южноафриканский) — с 66,7 до 96,5 процента.В Роспотребнадзоре также обратили внимание на заявление ВОЗ, в котором говорится, что новый подвариант коронавируса отличается большей заразностью, но признаков того, что он приводит к более тяжелому течению заболевания, нет."Ситуация по распространению COVID-19 и циркуляции новых штаммов омикрона в России остается стабильной и находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — заключили в пресс-службе.Подвариант омикрон-штамма XBB.1.5, или "кракен", выявили в октябре прошлого года. Он представляет собой рекомбинант сублиний "омикрона" BA.2 — как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего он считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. Пока что "кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к новым волнам смертей.
https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19
12:33 07.01.2023 (обновлено: 13:49 07.01.2023)
В России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"
Роспотребнадзор: в России не обнаружили новый субвариант COVID-19 "кракен"
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новую разновидность омикрон-штамма коронавируса, получившую название "кракен", в России пока не зафиксировали, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 6 января 2023 года в Российской Федерации субвариант омикрона — XBB.1.5 "кракен" не выявлен", — говорится в релизе.
Доминирующим в России остается омикрон-штамм, уточнили в ведомстве, причем в последние недели доля варианта BA.2 (стелс-омикрон) выросла с 1,9 до 23,9 процента, а варианта BA.5 (южноафриканский) — с 66,7 до 96,5 процента.
В Роспотребнадзоре
также обратили внимание на заявление ВОЗ
, в котором говорится, что новый подвариант коронавируса отличается большей заразностью, но признаков того, что он приводит к более тяжелому течению заболевания, нет.
"Ситуация по распространению COVID-19
и циркуляции новых штаммов омикрона в России остается стабильной и находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — заключили в пресс-службе.
Подвариант омикрон-штамма XBB.1.5, или "кракен", выявили в октябре прошлого года. Он представляет собой рекомбинант сублиний "омикрона" BA.2 — как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего он считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. Пока что "кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к новым волнам смертей.