https://ria.ru/20230107/shtamm-1843363314.html

В России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"

В России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен" - РИА Новости, 07.01.2023

В России не обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса "кракен"

Новую разновидность омикрон-штамма коронавируса, получившую название "кракен", в России пока не зафиксировали, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T12:33

2023-01-07T12:33

2023-01-07T13:49

распространение коронавируса

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новую разновидность омикрон-штамма коронавируса, получившую название "кракен", в России пока не зафиксировали, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на 6 января 2023 года в Российской Федерации субвариант омикрона — XBB.1.5 "кракен" не выявлен", — говорится в релизе.Доминирующим в России остается омикрон-штамм, уточнили в ведомстве, причем в последние недели доля варианта BA.2 (стелс-омикрон) выросла с 1,9 до 23,9 процента, а варианта BA.5 (южноафриканский) — с 66,7 до 96,5 процента.В Роспотребнадзоре также обратили внимание на заявление ВОЗ, в котором говорится, что новый подвариант коронавируса отличается большей заразностью, но признаков того, что он приводит к более тяжелому течению заболевания, нет."Ситуация по распространению COVID-19 и циркуляции новых штаммов омикрона в России остается стабильной и находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — заключили в пресс-службе.Подвариант омикрон-штамма XBB.1.5, или "кракен", выявили в октябре прошлого года. Он представляет собой рекомбинант сублиний "омикрона" BA.2 — как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего он считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. Пока что "кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к новым волнам смертей.

https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html

https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19