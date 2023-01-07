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"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество

"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество - РИА Новости, 07.01.2023

"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество

Православные христиане из ДНР и ЛНР, несмотря на обстрелы, пришли в храмы на богослужения, чтобы встретить Рождество Христово. Жители Мелитополя, Луганска, Донецка и Мариуполя в Рождественский сочельник посетили литургии и пожелали всем христианам мира, крепости веры и терпения.

2023-01-07T15:06

2023-01-07T15:06

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видео

рождество христово

лнр

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"Я желаю всем людям господнего смирения, терпения и, самое главное, — не падать духом", — сказал прихожанин мелитопольского кафедрального собора Владимир.

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2023

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"Мира в душе, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество Православные христиане из ДНР и ЛНР несмотря на обстрелы пришли в храмы на богослужения, чтобы встретить Рождество Христово. Жители Мелитополя, Луганска, Донецка и Мариуполя в Рождественский сочельник посетили литургии и пожелали всем христианам мира, крепости веры и терпения. "Я желаю всем людям господнего смирения, терпения и самое главное - не падать духом", - сказал прихожанин мелитопольского кафедрального собора Владимир. 2023-01-07T15:06 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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