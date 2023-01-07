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"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество - РИА Новости, 07.01.2023
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"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество
"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество - РИА Новости, 07.01.2023
"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество
Православные христиане из ДНР и ЛНР, несмотря на обстрелы, пришли в храмы на богослужения, чтобы встретить Рождество Христово. Жители Мелитополя, Луганска, Донецка и Мариуполя в Рождественский сочельник посетили литургии и пожелали всем христианам мира, крепости веры и терпения.
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"Я желаю всем людям господнего смирения, терпения и, самое главное, — не падать духом", — сказал прихожанин мелитопольского кафедрального собора Владимир.
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"Мира в душе, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество
Православные христиане из ДНР и ЛНР несмотря на обстрелы пришли в храмы на богослужения, чтобы встретить Рождество Христово. Жители Мелитополя, Луганска, Донецка и Мариуполя в Рождественский сочельник посетили литургии и пожелали всем христианам мира, крепости веры и терпения. "Я желаю всем людям господнего смирения, терпения и самое главное - не падать духом", - сказал прихожанин мелитопольского кафедрального собора Владимир.
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видео, рождество христово, лнр, видео
Видео, Рождество Христово, ЛНР
"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество
Православные христиане из ДНР и ЛНР, несмотря на обстрелы, пришли в храмы на богослужения, чтобы встретить Рождество Христово. Жители Мелитополя, Луганска, Донецка и Мариуполя в Рождественский сочельник посетили литургии и пожелали всем христианам мира, крепости веры и терпения.
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15:06 07.01.2023 (обновлено: 15:43 07.01.2023)
 

"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество

Читать ria.ru в
Православные христиане из ДНР и ЛНР, несмотря на обстрелы, пришли в храмы на богослужения, чтобы встретить Рождество Христово. Жители Мелитополя, Луганска, Донецка и Мариуполя в Рождественский сочельник посетили литургии и пожелали всем христианам мира, крепости веры и терпения.
"Я желаю всем людям господнего смирения, терпения и, самое главное, — не падать духом", — сказал прихожанин мелитопольского кафедрального собора Владимир.
 
ВидеоРождество ХристовоЛНР
 
 
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