https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843382165.html
"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество
"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество - РИА Новости, 07.01.2023
"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество
Православные христиане из ДНР и ЛНР, несмотря на обстрелы, пришли в храмы на богослужения, чтобы встретить Рождество Христово. Жители Мелитополя, Луганска, Донецка и Мариуполя в Рождественский сочельник посетили литургии и пожелали всем христианам мира, крепости веры и терпения.
2023-01-07T15:06
2023-01-07T15:06
2023-01-07T15:43
видео
рождество христово
лнр
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"Я желаю всем людям господнего смирения, терпения и, самое главное, — не падать духом", — сказал прихожанин мелитопольского кафедрального собора Владимир.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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"Мира в душе, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество
Православные христиане из ДНР и ЛНР несмотря на обстрелы пришли в храмы на богослужения, чтобы встретить Рождество Христово. Жители Мелитополя, Луганска, Донецка и Мариуполя в Рождественский сочельник посетили литургии и пожелали всем христианам мира, крепости веры и терпения. "Я желаю всем людям господнего смирения, терпения и самое главное - не падать духом", - сказал прихожанин мелитопольского кафедрального собора Владимир.
2023-01-07T15:06
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РИА Новости
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видео, рождество христово, лнр, видео
Видео, Рождество Христово, ЛНР
"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество
Православные христиане из ДНР и ЛНР, несмотря на обстрелы, пришли в храмы на богослужения, чтобы встретить Рождество Христово. Жители Мелитополя, Луганска, Донецка и Мариуполя в Рождественский сочельник посетили литургии и пожелали всем христианам мира, крепости веры и терпения.
2023-01-07T15:06
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PT1M47S
15:06 07.01.2023 (обновлено: 15:43 07.01.2023)
"Мира, покоя и крепости веры". Христиане из ДНР и ЛНР встретили Рождество
Православные христиане из ДНР и ЛНР, несмотря на обстрелы, пришли в храмы на богослужения, чтобы встретить Рождество Христово. Жители Мелитополя, Луганска, Донецка и Мариуполя в Рождественский сочельник посетили литургии и пожелали всем христианам мира, крепости веры и терпения.