https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843359267.html
Рождественские богослужения в Москве прошли без происшествий
Рождественские богослужения в Москве прошли без происшествий - РИА Новости, 07.01.2023
Рождественские богослужения в Москве прошли без происшествий
Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений в Москве обеспечивали более 700 пожарных, спасателей и добровольцев, все мероприятия прошли... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T11:58
2023-01-07T11:58
2023-01-07T12:27
москва
городское хозяйство москвы
рождество христово
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений в Москве обеспечивали более 700 пожарных, спасателей и добровольцев, все мероприятия прошли штатно, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений в Москве обеспечивали более 700 пожарных, спасателей и добровольцев, все мероприятия прошли штатно, происшествий не допущено", - говорится в сообщении. Отмечается, что все городские службы работают в усиленном режиме до 9 января. В плановом режиме проводятся работы по уборке улиц и дворовых территорий, вывозу мусора. Продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства. Кроме того, к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, 3 мобильные котельные. Сформированы необходимые запасы резервного топлива. На дежурстве более 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы.
https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843342179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, рождество христово, общество
Москва, Городское хозяйство Москвы, Рождество Христово, Общество
11:58 07.01.2023 (обновлено: 12:27 07.01.2023)
Рождественские богослужения в Москве прошли без происшествий
Прошедшей ночью безопасность богослужений в Москве обеспечивали более 700 пожарных
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений в Москве обеспечивали более 700 пожарных, спасателей и добровольцев, все мероприятия прошли штатно, сообщили
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений в Москве обеспечивали более 700 пожарных, спасателей и добровольцев, все мероприятия прошли штатно, происшествий не допущено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все городские службы работают в усиленном режиме до 9 января. В плановом режиме проводятся работы по уборке улиц и дворовых территорий, вывозу мусора. Продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства.
Кроме того, к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, 3 мобильные котельные. Сформированы необходимые запасы резервного топлива. На дежурстве более 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы.