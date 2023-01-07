https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843359267.html

Рождественские богослужения в Москве прошли без происшествий

Рождественские богослужения в Москве прошли без происшествий - РИА Новости, 07.01.2023

Рождественские богослужения в Москве прошли без происшествий

Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений в Москве обеспечивали более 700 пожарных, спасателей и добровольцев, все мероприятия прошли... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T11:58

2023-01-07T11:58

2023-01-07T12:27

москва

городское хозяйство москвы

рождество христово

общество

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений в Москве обеспечивали более 700 пожарных, спасателей и добровольцев, все мероприятия прошли штатно, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений в Москве обеспечивали более 700 пожарных, спасателей и добровольцев, все мероприятия прошли штатно, происшествий не допущено", - говорится в сообщении. Отмечается, что все городские службы работают в усиленном режиме до 9 января. В плановом режиме проводятся работы по уборке улиц и дворовых территорий, вывозу мусора. Продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства. Кроме того, к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, 3 мобильные котельные. Сформированы необходимые запасы резервного топлива. На дежурстве более 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы.

https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843342179.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, городское хозяйство москвы, рождество христово, общество