https://ria.ru/20230107/rozhdestov-1843327529.html
Участники спецоперации приняли участие в рождественском богослужении
Участники спецоперации приняли участие в рождественском богослужении - РИА Новости, 07.01.2023
Участники спецоперации приняли участие в рождественском богослужении
Верующие военные-участники спецоперации встретили Рождество Христово в одном из храмов Западного военного округа (ЗВО), следует из опубликованного в субботу... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T03:19
2023-01-07T03:19
2023-01-07T03:19
религия
россия
западный военный округ (зво)
рождество христово
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Верующие военные-участники спецоперации встретили Рождество Христово в одном из храмов Западного военного округа (ЗВО), следует из опубликованного в субботу видео Минобороны России. В Рождественском богослужении также приняли участие призванные из запаса в ходе частичной мобилизации, завершившие цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО, в том числе в тыловых районах спецоперации, добавили в Минобороны РФ. В свою очередь, военные священники обеспечивают бойцам возможность приобщиться к церковным таинствам. Беседы с батюшками оказывают сильное позитивное влияние на моральный настрой воинов, сообщает ведомство. "Нередко, рискуя жизнью, наравне с бойцами, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих, обретших веру", - добавили в Минобороны.
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россия, западный военный округ (зво), рождество христово, общество
Религия, Россия, Западный военный округ (ЗВО), Рождество Христово, Общество
Участники спецоперации приняли участие в рождественском богослужении
Участники спецоперации приняли участие в рождественском богослужении в одном из храмов ЗВО
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Верующие военные-участники спецоперации встретили Рождество Христово в одном из храмов Западного военного округа (ЗВО), следует из опубликованного в субботу видео Минобороны России.
"В дни великих церковных праздников, таких как Рождество Христово, присутствие священника рядом с военнослужащим особенно ценно и важно. Но где-то на другом конце России в это же время будут молиться их родственники и друзья, в этом есть подлинное народное единство", - сообщили в военном ведомстве.
В Рождественском богослужении также приняли участие призванные из запаса в ходе частичной мобилизации, завершившие цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО, в том числе в тыловых районах спецоперации, добавили в Минобороны РФ.
В свою очередь, военные священники обеспечивают бойцам возможность приобщиться к церковным таинствам. Беседы с батюшками оказывают сильное позитивное влияние на моральный настрой воинов, сообщает ведомство.
"Нередко, рискуя жизнью, наравне с бойцами, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих, обретших веру", - добавили в Минобороны.