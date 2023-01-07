https://ria.ru/20230107/rozhdestov-1843327529.html

Участники спецоперации приняли участие в рождественском богослужении

Участники спецоперации приняли участие в рождественском богослужении - РИА Новости, 07.01.2023

Участники спецоперации приняли участие в рождественском богослужении

Верующие военные-участники спецоперации встретили Рождество Христово в одном из храмов Западного военного округа (ЗВО), следует из опубликованного в субботу... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T03:19

2023-01-07T03:19

2023-01-07T03:19

религия

россия

западный военный округ (зво)

рождество христово

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152930/87/1529308731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0418b0d8535a6584a7ab951a63e642c.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Верующие военные-участники спецоперации встретили Рождество Христово в одном из храмов Западного военного округа (ЗВО), следует из опубликованного в субботу видео Минобороны России. В Рождественском богослужении также приняли участие призванные из запаса в ходе частичной мобилизации, завершившие цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО, в том числе в тыловых районах спецоперации, добавили в Минобороны РФ. В свою очередь, военные священники обеспечивают бойцам возможность приобщиться к церковным таинствам. Беседы с батюшками оказывают сильное позитивное влияние на моральный настрой воинов, сообщает ведомство. "Нередко, рискуя жизнью, наравне с бойцами, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих, обретших веру", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230107/kirill-1843326455.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, западный военный округ (зво), рождество христово, общество