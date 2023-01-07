Рейтинг@Mail.ru
Американский полковник раскрыл правду об отношении европейцев к Украине - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230107/otnoshenie-1843331659.html
Американский полковник раскрыл правду об отношении европейцев к Украине
Американский полковник раскрыл правду об отношении европейцев к Украине - РИА Новости, 07.01.2023
Американский полковник раскрыл правду об отношении европейцев к Украине
Большинство европейцев не интересует конфликт на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T07:04
2023-01-07T07:04
в мире
украина
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_494:345:3083:1801_1920x0_80_0_0_792e10a1a459863f5ef6b2c20895104e.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Большинство европейцев не интересует конфликт на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.По его мнению, это особенно ярко выражается в разнице финансовой помощи Украине между США и европейскими странами. Макгрегор выразил мнение, что именно из-за реального отношения европейцев к Украине Вашингтон вынужден уговаривать союзников увеличить помощь Киеву.Ранее кандидат в вице-президенты США Аджаму Барака заявил, что европейцы начали открывать глаза в отношении России. В конце декабря внук французского генерала и политика Шарля де Голля Пьер раскритиковал западные страны за санкционное давление на Москву.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221122/es-1833401240.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_542:144:3042:2019_1920x0_80_0_0_8502a2c6727a71ebb2adf88c72581369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия
В мире, Украина, США, Россия
07:04 07.01.2023
 
Американский полковник раскрыл правду об отношении европейцев к Украине

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: большинство европейцев не интересует тема Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Большинство европейцев не интересует конфликт на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно", — отметил он.
По его мнению, это особенно ярко выражается в разнице финансовой помощи Украине между США и европейскими странами. Макгрегор выразил мнение, что именно из-за реального отношения европейцев к Украине Вашингтон вынужден уговаривать союзников увеличить помощь Киеву.
Ранее кандидат в вице-президенты США Аджаму Барака заявил, что европейцы начали открывать глаза в отношении России. В конце декабря внук французского генерала и политика Шарля де Голля Пьер раскритиковал западные страны за санкционное давление на Москву.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября 2022, 15:50
"Вы копаете нам могилы": европейцы осудили транш ЕС Украине
 
В миреУкраинаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала