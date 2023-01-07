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Американский полковник раскрыл правду об отношении европейцев к Украине
Американский полковник раскрыл правду об отношении европейцев к Украине - РИА Новости, 07.01.2023
Американский полковник раскрыл правду об отношении европейцев к Украине
Большинство европейцев не интересует конфликт на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T07:04
2023-01-07T07:04
2023-01-07T07:04
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Большинство европейцев не интересует конфликт на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.По его мнению, это особенно ярко выражается в разнице финансовой помощи Украине между США и европейскими странами. Макгрегор выразил мнение, что именно из-за реального отношения европейцев к Украине Вашингтон вынужден уговаривать союзников увеличить помощь Киеву.Ранее кандидат в вице-президенты США Аджаму Барака заявил, что европейцы начали открывать глаза в отношении России. В конце декабря внук французского генерала и политика Шарля де Голля Пьер раскритиковал западные страны за санкционное давление на Москву.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, россия
В мире, Украина, США, Россия
Американский полковник раскрыл правду об отношении европейцев к Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: большинство европейцев не интересует тема Украины