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В Париже движение "Желтые жилеты" протестует из-за роста цен - РИА Новости, 07.01.2023
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В Париже движение "Желтые жилеты" протестует из-за роста цен
В Париже движение "Желтые жилеты" протестует из-за роста цен - РИА Новости, 07.01.2023
В Париже движение "Желтые жилеты" протестует из-за роста цен
Французское движение "Желтые жилеты" проводит в Париже массовую манифестацию против подорожания жизни, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T17:18
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ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французское движение "Желтые жилеты" проводит в Париже массовую манифестацию против подорожания жизни, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Шествие стартовало около 14:30 по местному времени (16:30 мск) с площади Бретей в седьмом округе Парижа. Колонна движется в сторону бульвара Берси в 12-м округе, со всех сторон ее сдерживают полицейские и жандармы. По оценкам корреспондента РИА Новости, в акции участвуют тысячи человек. Они выступают против роста инфляции, пенсионной реформы и применения правительством статьи 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законы без обсуждения в парламенте. "Во Франции очень тяжелая ситуация для бедных слоев населения. Они лишены возможности лечиться, оплачивать счета за электроэнергию и получать качественное питание. При этом есть группка эксплуататоров, которые забирают все, а государство их защищает", — сказала агентству одна из сторонниц "желтых жилетов". Крупномасштабные акции протеста начались во Франции 17 ноября 2018 года. Тогда по всей стране вышли на демонстрации более 300 тысяч человек. Многие были одеты в водительские светоотражающие жилеты, из-за которых движение и получило название. Первоначальным требованием было не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибились другие — как социальные, так и политические. С тех пор акции протеста традиционно проводятся по субботам. Зачастую они сопровождаются погромами, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Движение "Желтые жилеты" стало узнаваемым во многих странах мира.
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Протест в Париже против инфляции, подорожания жизни и пенсионной реформы
В Париже в субботу проходит манифестация "желтых жилетов", они протестуют против инфляции, подорожания жизни и пенсионной реформы
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в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
17:18 07.01.2023 (обновлено: 18:31 07.01.2023)
 
В Париже движение "Желтые жилеты" протестует из-за роста цен

В Париже началась манифестация "желтых жилетов", протестующих против инфляции

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французское движение "Желтые жилеты" проводит в Париже массовую манифестацию против подорожания жизни, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Шествие стартовало около 14:30 по местному времени (16:30 мск) с площади Бретей в седьмом округе Парижа. Колонна движется в сторону бульвара Берси в 12-м округе, со всех сторон ее сдерживают полицейские и жандармы.
По оценкам корреспондента РИА Новости, в акции участвуют тысячи человек. Они выступают против роста инфляции, пенсионной реформы и применения правительством статьи 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законы без обсуждения в парламенте.
"Во Франции очень тяжелая ситуация для бедных слоев населения. Они лишены возможности лечиться, оплачивать счета за электроэнергию и получать качественное питание. При этом есть группка эксплуататоров, которые забирают все, а государство их защищает", — сказала агентству одна из сторонниц "желтых жилетов".
Крупномасштабные акции протеста начались во Франции 17 ноября 2018 года. Тогда по всей стране вышли на демонстрации более 300 тысяч человек. Многие были одеты в водительские светоотражающие жилеты, из-за которых движение и получило название. Первоначальным требованием было не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибились другие — как социальные, так и политические.
С тех пор акции протеста традиционно проводятся по субботам. Зачастую они сопровождаются погромами, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Движение "Желтые жилеты" стало узнаваемым во многих странах мира.
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