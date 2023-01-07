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Слуцкий: Маккарти может повлиять на завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 07.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/makkarti-1843397302.html
Слуцкий: Маккарти может повлиять на завершение конфликта на Украине
Слуцкий: Маккарти может повлиять на завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 07.01.2023
Слуцкий: Маккарти может повлиять на завершение конфликта на Украине
После избрания спикером палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти для республиканцев открылась возможность повлиять на завершение украинского... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:50
2023-01-07T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
кевин маккарти
владимир зеленский
сша
украина
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. После избрания спикером палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти для республиканцев открылась возможность повлиять на завершение украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Члены палаты представителей конгресса США по итогам состоявшегося в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали Маккарти новым спикером, поставив точку в четырехдневных дебатах, не позволявших палате приступить к работе в новом составе. "Можно считать завершенным парламентский кризис после избрания спикера нижней палаты Конгресса США… Для республиканцев, имеющих сейчас большинство в Палате представителей и "своего" спикера, открылась хорошая возможность повлиять на завершение украинского, а на деле - уже более масштабного конфликта, пусть и не ради мира, как такового, а в целях получения политических очков", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Политик напомнил, что Маккарти заявлял, что будет настаивать на усилении контроля за военными расходами, в том числе на Украину. "Посмотрим, не было ли это лишь предвыборным обещанием избирателям, которые не понимают, куда тратятся их деньги… Подобный аудит может открыть глаза тем, кто голосует за поддержку погрязшей в коррупции киевской хунты, нацеленной на продолжение агрессии. У республиканцев есть шанс перекрыть неконтролируемый денежный поток, что охладит и пыл неонацистов", - отметил Слуцкий. Власть в США, по сути, использует деньги американских налогоплательщиков для спонсирования преступного режима Владимира Зеленского, но довольных таким положением дел все меньше, добавил парламентарий.
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в мире, кевин маккарти, владимир зеленский, сша, украина, госдума рф, лдпр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кевин Маккарти, Владимир Зеленский, США, Украина, Госдума РФ, ЛДПР
16:50 07.01.2023
 
Слуцкий: Маккарти может повлиять на завершение конфликта на Украине

Слуцкий: избранием Маккарти республиканцы могут повлиять на решение конфликта на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. После избрания спикером палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти для республиканцев открылась возможность повлиять на завершение украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Члены палаты представителей конгресса США по итогам состоявшегося в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали Маккарти новым спикером, поставив точку в четырехдневных дебатах, не позволявших палате приступить к работе в новом составе.
"Можно считать завершенным парламентский кризис после избрания спикера нижней палаты Конгресса США… Для республиканцев, имеющих сейчас большинство в Палате представителей и "своего" спикера, открылась хорошая возможность повлиять на завершение украинского, а на деле - уже более масштабного конфликта, пусть и не ради мира, как такового, а в целях получения политических очков", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Политик напомнил, что Маккарти заявлял, что будет настаивать на усилении контроля за военными расходами, в том числе на Украину.
"Посмотрим, не было ли это лишь предвыборным обещанием избирателям, которые не понимают, куда тратятся их деньги… Подобный аудит может открыть глаза тем, кто голосует за поддержку погрязшей в коррупции киевской хунты, нацеленной на продолжение агрессии. У республиканцев есть шанс перекрыть неконтролируемый денежный поток, что охладит и пыл неонацистов", - отметил Слуцкий.
Власть в США, по сути, использует деньги американских налогоплательщиков для спонсирования преступного режима Владимира Зеленского, но довольных таким положением дел все меньше, добавил парламентарий.
Новоизбранный спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с журналистами в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
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Биография Кевина Маккарти
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКевин МаккартиВладимир ЗеленскийСШАУкраинаГосдума РФЛДПР
 
 
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