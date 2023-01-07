https://ria.ru/20230107/makkarti-1843397302.html

Слуцкий: Маккарти может повлиять на завершение конфликта на Украине

Слуцкий: Маккарти может повлиять на завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 07.01.2023

Слуцкий: Маккарти может повлиять на завершение конфликта на Украине

После избрания спикером палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти для республиканцев открылась возможность повлиять на завершение украинского... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T16:50

2023-01-07T16:50

2023-01-07T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

кевин маккарти

владимир зеленский

сша

украина

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. После избрания спикером палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти для республиканцев открылась возможность повлиять на завершение украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Члены палаты представителей конгресса США по итогам состоявшегося в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали Маккарти новым спикером, поставив точку в четырехдневных дебатах, не позволявших палате приступить к работе в новом составе. "Можно считать завершенным парламентский кризис после избрания спикера нижней палаты Конгресса США… Для республиканцев, имеющих сейчас большинство в Палате представителей и "своего" спикера, открылась хорошая возможность повлиять на завершение украинского, а на деле - уже более масштабного конфликта, пусть и не ради мира, как такового, а в целях получения политических очков", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Политик напомнил, что Маккарти заявлял, что будет настаивать на усилении контроля за военными расходами, в том числе на Украину. "Посмотрим, не было ли это лишь предвыборным обещанием избирателям, которые не понимают, куда тратятся их деньги… Подобный аудит может открыть глаза тем, кто голосует за поддержку погрязшей в коррупции киевской хунты, нацеленной на продолжение агрессии. У республиканцев есть шанс перекрыть неконтролируемый денежный поток, что охладит и пыл неонацистов", - отметил Слуцкий. Власть в США, по сути, использует деньги американских налогоплательщиков для спонсирования преступного режима Владимира Зеленского, но довольных таким положением дел все меньше, добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230107/makkarti-1843356957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кевин маккарти, владимир зеленский, сша, украина, госдума рф, лдпр