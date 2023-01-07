https://ria.ru/20230107/makkarti-1843352119.html

Маккарти намерен прекратить расточительные траты США

Маккарти намерен прекратить расточительные траты США - РИА Новости, 07.01.2023

Маккарти намерен прекратить расточительные траты США

Новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что намерен остановить "расточительные" расходы Вашингтона и рост госдолга страны. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T11:04

2023-01-07T11:04

2023-01-07T11:04

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кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что намерен остановить "расточительные" расходы Вашингтона и рост госдолга страны. Члены палаты представителей конгресса США по итогам состоявшегося в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали республиканца Кевина Маккарти новым спикером, поставив точку в четырехдневных дебатах, не позволявших палате приступить к работе в новом составе. "Нет ничего более важного, чем дать возможность американским семьям жить и наслаждаться жизнью, которой они заслуживают. Поэтому мы обязуемся прекратить расточительные расходы Вашингтона, снизить цены на продукты, топливо, автомобили, жилье и остановить рост государственного долга", - заявил Маккарти на заседании палаты представителей. Он заявил, что конгресс должен выступить с единых позиций по таким "долгосрочным вызовам", как долг и "подъем коммунистической партии Китая". Маккарти добавил, что планируется создание двухпартийного специального комитета по Китаю с целью выяснить, как вернуть "сотни тысяч рабочих мест, которые ушли в Китай". Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Без его назначения работа палаты на протяжении четырех дней оставалась парализованной, поскольку законодатели не могли принести присягу и, как следствие, перейти к законотворческому процессу.

https://ria.ru/20230107/pomosch-1843351718.html

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в мире, кевин маккарти, сша, вашингтон (штат), китай