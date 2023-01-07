https://ria.ru/20230107/lukashenko-1843365147.html

Лукашенко призвал помочь уехавшим оппозиционерам, осознавшим свою ошибку

Лукашенко призвал помочь уехавшим оппозиционерам, осознавшим свою ошибку - РИА Новости, 07.01.2023

Лукашенко призвал помочь уехавшим оппозиционерам, осознавшим свою ошибку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям нужно сделать шаг навстречу уехавшим из страны белорусам, которые осознали, что их поддержка... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T12:46

2023-01-07T12:46

2023-01-07T13:02

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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям нужно сделать шаг навстречу уехавшим из страны белорусам, которые осознали, что их поддержка поствыборных акций протеста оппозиции в 2020 году была ошибкой."Настало время, когда мы, представители власти, и вы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись. И будет по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу сделаем. Я уверен, что среди сбежавших - люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину", - сказал Лукашенко, посещая в Рождество Христово храм в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря. Слова президента в субботу приводит агентство Белта.Лукашенко подчеркнул, что многие из выехавших из страны оппозиционеров "начали понимать, что они нигде не нужны, кроме своей земли". "Даже и те сбежавшие из Беларуси сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. Мы никого не выгоняли из Беларуси. Но они искали лучшей жизни, по разным причинам бежали отсюда", - продолжил он.При этом президент подчеркнул, что не следует создавать точки напряжения в обществе, ведь вокруг Белоруссии и так складывается сложная обстановка. "Будет спокойнее нам, если мы не будем создавать сами напряжение в нашем обществе. Не дай бог это случится, как в нашей братской Украине, других государствах. Сначала же создавалось напряжение - майданами и прочее. А потом гражданская война, а потом - самая настоящая горячая. Кто бы мог подумать, что мы, славяне, когда-то будем воевать друг против друга? Это страшное явление. И все начинается с малого", - сказал Лукашенко. Поэтому, продолжил он, "надо делать шаги для того, чтобы разрушать точки противостояния в обществе"."Я не хочу сказать, что мы сейчас, как требует от нас Запад… Я меньше об этом говорю, но каждый день требование - вернуть и прочее и прочее, даже нарушителей закона. Нет. Каждый должен ответить за свое. Но я уверен, что среди и тех сбежавших, и тех, которые живут сегодня у нас, (есть - ред.) глубоко раскаявшиеся люди, люди, которые поняли, что ошиблись. Они не должны быть выброшены на обочину", - заявил Лукашенко.Он добавил, что будут сделаны "соответствующие шаги в том направлении, чтобы Беларусь была мирной, спокойной, чтобы мы не смотрели косо друг на друга". "А тот, кто нарушает закон, будет отвечать по закону. Увы, такова жизнь", - констатировал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Часть сторонников оппозиции выехала из Белоруссии, в основном в сопредельные страны ЕС и Украину.В конце прошлого января Лукашенко призвал выехавшую из страны оппозицию вернуться домой, "покаяться" и понести наказание за свои действия. Власти Белоруссии позже неоднократно заявляли, что такие желающие есть. В сентябре Лукашенко заявил, что есть много обращений от выехавших из страны после президентских выборов 2020 года оппозиционеров, которые хотят вернуться, но власти еще не решили, как отсеять возможных шпионов и террористов. При этом МВД Белоруссии заявляло, что знает о создании в Польше и Литве военизированного формирования, которое вместе с белорусской оппозицией посягает на суверенитет Минска, действия по дестабилизации обстановки в республике запланированы во время электоральных кампаний 2024-2025 годов. В министерстве поясняли, что, "по замыслу создателей, после подготовки участники формирования из числа беглых преступников, представителей диаспор и студентов, обучающихся за рубежом, должны вернуться в Беларусь под благовидными предлогами" и в последующем на территории Белоруссии вести диверсионную, террористическую и агентурную работу.

https://ria.ru/20230106/belorussiya-1843226957.html

https://ria.ru/20221227/voprosy-1841578810.html

https://ria.ru/20230105/zakon-1843194063.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, польша, евросоюз