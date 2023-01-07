https://ria.ru/20230107/koronavirus-1843359785.html
В России за сутки госпитализировали 695 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 695 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.01.2023
В России за сутки госпитализировали 695 пациентов с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 695 пациентов с COVID-19, на 3,3% больше, чем накануне, выздоровели 4463 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T12:04
2023-01-07T12:04
2023-01-07T12:07
распространение коронавируса
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россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 695 пациентов с COVID-19, на 3,3% больше, чем накануне, выздоровели 4463 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 7 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 695 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%... Выздоровело за сутки 4 463 человека, или на 4,7% меньше в сравнении с 6 января 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 34 субъектах, снижение - в 32 регионах, ситуация не изменилась в 19 субъектах страны."Выявлено 3303 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 49 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221229/vaktsina-1842295111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
12:04 07.01.2023 (обновлено: 12:07 07.01.2023)
В России за сутки госпитализировали 695 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 3303 новых случая COVID-19, умерли 49 человек