Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе созидать мир - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230107/kirill-1843421124.html
Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе созидать мир
Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе созидать мир - РИА Новости, 07.01.2023
Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе созидать мир
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал глав поместных православных церквей вместе трудиться над созиданием мира и нравственным преображением людей. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T21:03
2023-01-07T21:03
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
вифлеем
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
русская православная церковь
рождество христово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843340055_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_996c1ead60d8a7353b15d006ca19b943.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал глав поместных православных церквей вместе трудиться над созиданием мира и нравственным преображением людей. "С радостью совершая поприще свое и служение, проповедуя Евангелие благодати Божией (Деян.20.24), будем продолжать неуклонное восхождение по лествице христианских добродетелей, призывать современников к нравственному преображению, совместно трудиться ради утверждения в обществе непреходящих идеалов любви и милосердия, созидания мирной и благополучной жизни", – говорится в его поздравлении, опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Русская православная церковь 7 января отмечает один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота), вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
https://ria.ru/20230107/narod-1843363409.html
вифлеем
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843340055_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_a04a0c60eba95f1fd8073272cdeed7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), вифлеем, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, русская православная церковь, рождество христово
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Вифлеем, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Рождество Христово
21:03 07.01.2023
 
Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе созидать мир

Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе трудиться над созиданием мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал глав поместных православных церквей вместе трудиться над созиданием мира и нравственным преображением людей.
"С радостью совершая поприще свое и служение, проповедуя Евангелие благодати Божией (Деян.20.24), будем продолжать неуклонное восхождение по лествице христианских добродетелей, призывать современников к нравственному преображению, совместно трудиться ради утверждения в обществе непреходящих идеалов любви и милосердия, созидания мирной и благополучной жизни", – говорится в его поздравлении, опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
Русская православная церковь 7 января отмечает один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота), вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах.
Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 12:34Религия
Патриарх Кирилл назвал русских и украинцев единым народом
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ВифлеемОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатРусская православная церковьРождество Христово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала