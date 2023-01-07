https://ria.ru/20230107/kirill-1843421124.html

Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе созидать мир

Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе созидать мир - РИА Новости, 07.01.2023

Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе созидать мир

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал глав поместных православных церквей вместе трудиться над созиданием мира и нравственным преображением людей. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T21:03

2023-01-07T21:03

2023-01-07T21:03

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

вифлеем

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

русская православная церковь

рождество христово

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал глав поместных православных церквей вместе трудиться над созиданием мира и нравственным преображением людей. "С радостью совершая поприще свое и служение, проповедуя Евангелие благодати Божией (Деян.20.24), будем продолжать неуклонное восхождение по лествице христианских добродетелей, призывать современников к нравственному преображению, совместно трудиться ради утверждения в обществе непреходящих идеалов любви и милосердия, созидания мирной и благополучной жизни", – говорится в его поздравлении, опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Русская православная церковь 7 января отмечает один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота), вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.

https://ria.ru/20230107/narod-1843363409.html

вифлеем

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

патриарх кирилл (владимир гундяев), вифлеем, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, русская православная церковь, рождество христово