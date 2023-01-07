https://ria.ru/20230107/kirill-1843421124.html
Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе созидать мир
Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе созидать мир - РИА Новости, 07.01.2023
Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе созидать мир
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал глав поместных православных церквей вместе трудиться над созиданием мира и нравственным преображением людей. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T21:03
2023-01-07T21:03
2023-01-07T21:03
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
вифлеем
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
русская православная церковь
рождество христово
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал глав поместных православных церквей вместе трудиться над созиданием мира и нравственным преображением людей. "С радостью совершая поприще свое и служение, проповедуя Евангелие благодати Божией (Деян.20.24), будем продолжать неуклонное восхождение по лествице христианских добродетелей, призывать современников к нравственному преображению, совместно трудиться ради утверждения в обществе непреходящих идеалов любви и милосердия, созидания мирной и благополучной жизни", – говорится в его поздравлении, опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Русская православная церковь 7 января отмечает один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота), вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
https://ria.ru/20230107/narod-1843363409.html
вифлеем
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), вифлеем, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, русская православная церковь, рождество христово
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Вифлеем, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Рождество Христово
Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе созидать мир
Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей вместе трудиться над созиданием мира
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал глав поместных православных церквей вместе трудиться над созиданием мира и нравственным преображением людей.
"С радостью совершая поприще свое и служение, проповедуя Евангелие благодати Божией (Деян.20.24), будем продолжать неуклонное восхождение по лествице христианских добродетелей, призывать современников к нравственному преображению, совместно трудиться ради утверждения в обществе непреходящих идеалов любви и милосердия, созидания мирной и благополучной жизни", – говорится в его поздравлении, опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
Русская православная церковь 7 января отмечает один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота), вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах.
Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.