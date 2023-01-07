https://ria.ru/20230107/kalendar-1837476657.html

"Непраздный вопрос". Будет ли у православных и католиков единый календарь

"Непраздный вопрос". Будет ли у православных и католиков единый календарь - РИА Новости, 07.01.2023

"Непраздный вопрос". Будет ли у православных и католиков единый календарь

К двум праздникам Рождества — до и после Нового года — в России давно привыкли. Все из-за разницы календарей. Поэтому постоянно возникает вопрос унификации. О... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T08:00

2023-01-07T08:00

2023-01-07T08:14

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Никита Бизин. К двум праздникам Рождества — до и после Нового года — в России давно привыкли. Все из-за разницы календарей. Поэтому постоянно возникает вопрос унификации. О том, насколько это перспективно, — в материале РИА Новости.У каждого свой стильРасхождения в летоисчислении были в России практически всегда. У древних славян, например, год начинался 1 марта. С принятием христианства в X веке новолетие сдвинулось на 1 сентября — как в Византии, от которой крестилась Русь. А отсчет времени там вели от сотворения мира.В народе же по-прежнему придерживались мартовского стиля. Навести порядок взялся московский князь Иван III: в 1492-м он повелел праздновать Новый год по-византийски. Главная причина была экономическая — осенью был единый день сбора податей с населения.Два века спустя царь-реформатор Петр I перевел российское летоисчисление на европейские рельсы — ввел юлианский календарь. После 31 декабря 7208-го от сотворения мира в стране наступило 1 января 1700-го от Рождества Христова. Эта система просуществовала триста лет.А после Октябрьской революции советская власть приняла григорианский календарь. Им с XVI века пользовалась католическая церковь, а позже — и вся Европа. По декрету Совнаркома даты сдвинули почти на две недели вперед. А чисел с 1 по 13 февраля в 1918-м официально не было.Остались при своихИнициативу ленинского правительства не поддержала РПЦ. В результате появились старый Новый год и два Рождества — православное и католическое."Церковь как жила непрерывным календарем в течение тысячелетий, так и продолжила жить. Просто советская власть в 1918-м сказала: "Теперь у вас будет не 25 декабря, а 7 января", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Русская православная церковь по-прежнему отмечает Рождество Христово 25 декабря — по юлианскому стилю. Но для прихожан, живущих по григорианскому календарю, это 7 января.Номинально католики и православные празднуют одновременно. Фактически — с разницей в две недели.Курс на сближениеВвести единую систему летоисчисления пытались не раз."Задолго до большевиков с подобной инициативой выступили российские и зарубежные католики — в 1870-1880-х", — отмечает ватиканист Алексей Юдин.Но Святой престол это не поддержал.Шаги к унификации совершали и православные. В 1923-м в Стамбуле состоялся собор восточных церквей, созванный константинопольским патриархом Мелетием IV. Обсуждали, в частности, проблему летоисчисления. В итоге, чтобы не жить по "исходящему от католического папы" календарю, приняли собственный — новоюлианский."Там праздники, которые приходятся каждый год на один и тот же день, совпадают с григорианским. А Пасха и связанные с ней торжества отмечают по юлианскому", — говорит Первозванский.В течение XX века большинство православных церквей перешли на новоюлианский календарь. Патриарх РПЦ Тихон тоже его ввел — 15 октября 1923-го. Но через три недели, 8 ноября, отменил свое же решение — из-за возмущения духовенства и прихожан.Вариантов многоСпоры о календарях продолжаются. Порой высказывают весьма любопытные идеи.Например, православный богослов Андрей Кураев предлагал сделать для всех церквей единую дату празднования Рождества — 31 декабря. Ведь, по его словам, сейчас возникает парадокс: Новый год наступает либо на неделю раньше, либо позже, а временная шкала у нас ведь от "рождества Христова".Однако в целом, отмечают эксперты, страсти вокруг этой проблемы улеглись."Призывы католической церкви стали по большей части формальными. Там понимают: для восточного христианства все, что связано с традицией, имеет принципиальное значение", — подчеркивает Алексей Юдин.На это указывают и православные священники. И добавляют: большая часть инициатив по унификации имеет под собой практические основания."Когда светский мир начинает новогодние гуляния, в Церкви продолжается строгий Рождественский пост. Конечно, это неудобно: Рождество не нужно отмечать после Нового года", — объясняет Максим Первозванский.Подавляющее большинство духовенства и мирян придерживаются старого стиля, продолжает священник. При этом строгого запрета отмечать рождение Спасителя 25 декабря в РПЦ нет."Например, если православный оказался за рубежом — в католической стране. Естественно, он вправе разделить радость общего для всех христиан торжества", — уточняет отец Максим.Жить с разными системами летоисчисления — не проблема. А обсуждение календарной унификации, считают священнослужители, полезно: это помогает лучше понять отношение людей к Богу и церковным праздникам.

https://ria.ru/20221127/posty-1834315765.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иван iii, петр i, россия, европа, стамбул, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение