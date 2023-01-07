Рейтинг@Mail.ru
"Непраздный вопрос". Будет ли у православных и католиков единый календарь - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230107/kalendar-1837476657.html
"Непраздный вопрос". Будет ли у православных и католиков единый календарь
"Непраздный вопрос". Будет ли у православных и католиков единый календарь - РИА Новости, 07.01.2023
"Непраздный вопрос". Будет ли у православных и католиков единый календарь
К двум праздникам Рождества — до и после Нового года — в России давно привыкли. Все из-за разницы календарей. Поэтому постоянно возникает вопрос унификации. О... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T08:00
2023-01-07T08:14
религия
иван iii
петр i
россия
европа
стамбул
русская православная церковь
аналитика - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135579/05/1355790530_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_60571f4c4f7753dcee50f2dbf1756c04.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Никита Бизин. К двум праздникам Рождества — до и после Нового года — в России давно привыкли. Все из-за разницы календарей. Поэтому постоянно возникает вопрос унификации. О том, насколько это перспективно, — в материале РИА Новости.У каждого свой стильРасхождения в летоисчислении были в России практически всегда. У древних славян, например, год начинался 1 марта. С принятием христианства в X веке новолетие сдвинулось на 1 сентября — как в Византии, от которой крестилась Русь. А отсчет времени там вели от сотворения мира.В народе же по-прежнему придерживались мартовского стиля. Навести порядок взялся московский князь Иван III: в 1492-м он повелел праздновать Новый год по-византийски. Главная причина была экономическая — осенью был единый день сбора податей с населения.Два века спустя царь-реформатор Петр I перевел российское летоисчисление на европейские рельсы — ввел юлианский календарь. После 31 декабря 7208-го от сотворения мира в стране наступило 1 января 1700-го от Рождества Христова. Эта система просуществовала триста лет.А после Октябрьской революции советская власть приняла григорианский календарь. Им с XVI века пользовалась католическая церковь, а позже — и вся Европа. По декрету Совнаркома даты сдвинули почти на две недели вперед. А чисел с 1 по 13 февраля в 1918-м официально не было.Остались при своихИнициативу ленинского правительства не поддержала РПЦ. В результате появились старый Новый год и два Рождества — православное и католическое."Церковь как жила непрерывным календарем в течение тысячелетий, так и продолжила жить. Просто советская власть в 1918-м сказала: "Теперь у вас будет не 25 декабря, а 7 января", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Русская православная церковь по-прежнему отмечает Рождество Христово 25 декабря — по юлианскому стилю. Но для прихожан, живущих по григорианскому календарю, это 7 января.Номинально католики и православные празднуют одновременно. Фактически — с разницей в две недели.Курс на сближениеВвести единую систему летоисчисления пытались не раз."Задолго до большевиков с подобной инициативой выступили российские и зарубежные католики — в 1870-1880-х", — отмечает ватиканист Алексей Юдин.Но Святой престол это не поддержал.Шаги к унификации совершали и православные. В 1923-м в Стамбуле состоялся собор восточных церквей, созванный константинопольским патриархом Мелетием IV. Обсуждали, в частности, проблему летоисчисления. В итоге, чтобы не жить по "исходящему от католического папы" календарю, приняли собственный — новоюлианский."Там праздники, которые приходятся каждый год на один и тот же день, совпадают с григорианским. А Пасха и связанные с ней торжества отмечают по юлианскому", — говорит Первозванский.В течение XX века большинство православных церквей перешли на новоюлианский календарь. Патриарх РПЦ Тихон тоже его ввел — 15 октября 1923-го. Но через три недели, 8 ноября, отменил свое же решение — из-за возмущения духовенства и прихожан.Вариантов многоСпоры о календарях продолжаются. Порой высказывают весьма любопытные идеи.Например, православный богослов Андрей Кураев предлагал сделать для всех церквей единую дату празднования Рождества — 31 декабря. Ведь, по его словам, сейчас возникает парадокс: Новый год наступает либо на неделю раньше, либо позже, а временная шкала у нас ведь от "рождества Христова".Однако в целом, отмечают эксперты, страсти вокруг этой проблемы улеглись."Призывы католической церкви стали по большей части формальными. Там понимают: для восточного христианства все, что связано с традицией, имеет принципиальное значение", — подчеркивает Алексей Юдин.На это указывают и православные священники. И добавляют: большая часть инициатив по унификации имеет под собой практические основания."Когда светский мир начинает новогодние гуляния, в Церкви продолжается строгий Рождественский пост. Конечно, это неудобно: Рождество не нужно отмечать после Нового года", — объясняет Максим Первозванский.Подавляющее большинство духовенства и мирян придерживаются старого стиля, продолжает священник. При этом строгого запрета отмечать рождение Спасителя 25 декабря в РПЦ нет."Например, если православный оказался за рубежом — в католической стране. Естественно, он вправе разделить радость общего для всех христиан торжества", — уточняет отец Максим.Жить с разными системами летоисчисления — не проблема. А обсуждение календарной унификации, считают священнослужители, полезно: это помогает лучше понять отношение людей к Богу и церковным праздникам.
https://ria.ru/20221127/posty-1834315765.html
россия
европа
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135579/05/1355790530_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_08d06f39f941e860647b2849843c454f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иван iii, петр i, россия, европа, стамбул, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Иван III, Петр I, Россия, Европа, Стамбул, Русская православная церковь, Аналитика - Религия и мировоззрение
08:00 07.01.2023 (обновлено: 08:14 07.01.2023)
 

"Непраздный вопрос". Будет ли у православных и католиков единый календарь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРождественская служба в Храме Владимирской иконы Божьей Матери в селе Давыдово
Рождественская служба в Храме Владимирской иконы Божьей Матери в селе Давыдово - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Никита Бизин. К двум праздникам Рождества — до и после Нового года — в России давно привыкли. Все из-за разницы календарей. Поэтому постоянно возникает вопрос унификации. О том, насколько это перспективно, — в материале РИА Новости.

У каждого свой стиль

Расхождения в летоисчислении были в России практически всегда. У древних славян, например, год начинался 1 марта. С принятием христианства в X веке новолетие сдвинулось на 1 сентября — как в Византии, от которой крестилась Русь. А отсчет времени там вели от сотворения мира.
В народе же по-прежнему придерживались мартовского стиля. Навести порядок взялся московский князь Иван III: в 1492-м он повелел праздновать Новый год по-византийски. Главная причина была экономическая — осенью был единый день сбора податей с населения.
Два века спустя царь-реформатор Петр I перевел российское летоисчисление на европейские рельсы — ввел юлианский календарь. После 31 декабря 7208-го от сотворения мира в стране наступило 1 января 1700-го от Рождества Христова. Эта система просуществовала триста лет.
А после Октябрьской революции советская власть приняла григорианский календарь. Им с XVI века пользовалась католическая церковь, а позже — и вся Европа. По декрету Совнаркома даты сдвинули почти на две недели вперед. А чисел с 1 по 13 февраля в 1918-м официально не было.

Остались при своих

Инициативу ленинского правительства не поддержала РПЦ. В результате появились старый Новый год и два Рождества — православное и католическое.
© Фото : Public domainДекрет Совнаркома 1918 года о переходе на григорианский календарь
Декрет Совнаркома 1918 года о переходе на григорианский календарь - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Public domain
Декрет Совнаркома 1918 года о переходе на григорианский календарь
"Церковь как жила непрерывным календарем в течение тысячелетий, так и продолжила жить. Просто советская власть в 1918-м сказала: "Теперь у вас будет не 25 декабря, а 7 января", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.
Русская православная церковь по-прежнему отмечает Рождество Христово 25 декабря — по юлианскому стилю. Но для прихожан, живущих по григорианскому календарю, это 7 января.
Номинально католики и православные празднуют одновременно. Фактически — с разницей в две недели.

Курс на сближение

Ввести единую систему летоисчисления пытались не раз.
"Задолго до большевиков с подобной инициативой выступили российские и зарубежные католики — в 1870-1880-х", — отмечает ватиканист Алексей Юдин.
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в медиабанкРождественская месса в соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Москве
Рождественская месса в соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в медиабанк
Рождественская месса в соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Москве
Но Святой престол это не поддержал.
Шаги к унификации совершали и православные. В 1923-м в Стамбуле состоялся собор восточных церквей, созванный константинопольским патриархом Мелетием IV. Обсуждали, в частности, проблему летоисчисления. В итоге, чтобы не жить по "исходящему от католического папы" календарю, приняли собственный — новоюлианский.
"Там праздники, которые приходятся каждый год на один и тот же день, совпадают с григорианским. А Пасха и связанные с ней торжества отмечают по юлианскому", — говорит Первозванский.
В течение XX века большинство православных церквей перешли на новоюлианский календарь. Патриарх РПЦ Тихон тоже его ввел — 15 октября 1923-го. Но через три недели, 8 ноября, отменил свое же решение — из-за возмущения духовенства и прихожан.

Вариантов много

Споры о календарях продолжаются. Порой высказывают весьма любопытные идеи.
© Фото : Public domainПатриарх Московский и всея Руси Тихон
Патриарх московский Тихон - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Public domain
Патриарх Московский и всея Руси Тихон
Например, православный богослов Андрей Кураев предлагал сделать для всех церквей единую дату празднования Рождества — 31 декабря. Ведь, по его словам, сейчас возникает парадокс: Новый год наступает либо на неделю раньше, либо позже, а временная шкала у нас ведь от "рождества Христова".
Однако в целом, отмечают эксперты, страсти вокруг этой проблемы улеглись.
"Призывы католической церкви стали по большей части формальными. Там понимают: для восточного христианства все, что связано с традицией, имеет принципиальное значение", — подчеркивает Алексей Юдин.
На это указывают и православные священники. И добавляют: большая часть инициатив по унификации имеет под собой практические основания.
"Когда светский мир начинает новогодние гуляния, в Церкви продолжается строгий Рождественский пост. Конечно, это неудобно: Рождество не нужно отмечать после Нового года", — объясняет Максим Первозванский.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкРождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Подавляющее большинство духовенства и мирян придерживаются старого стиля, продолжает священник. При этом строгого запрета отмечать рождение Спасителя 25 декабря в РПЦ нет.
"Например, если православный оказался за рубежом — в католической стране. Естественно, он вправе разделить радость общего для всех христиан торжества", — уточняет отец Максим.
Жить с разными системами летоисчисления — не проблема. А обсуждение календарной унификации, считают священнослужители, полезно: это помогает лучше понять отношение людей к Богу и церковным праздникам.
Верующая в храме Христа Спасителя в Москве перед Рождественским богослужением. 6 января 2019 - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября 2022, 08:00Религия
"Правила для монахов". Какой из постов необязателен для верующих
 
РелигияИван IIIПетр IРоссияЕвропаСтамбулРусская православная церковьАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала