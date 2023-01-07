08:00 07.01.2023 (обновлено: 08:14 07.01.2023)
"Непраздный вопрос". Будет ли у православных и католиков единый календарь
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРождественская служба в Храме Владимирской иконы Божьей Матери в селе Давыдово
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Никита Бизин. К двум праздникам Рождества — до и после Нового года — в России давно привыкли. Все из-за разницы календарей. Поэтому постоянно возникает вопрос унификации. О том, насколько это перспективно, — в материале РИА Новости.
У каждого свой стиль
Расхождения в летоисчислении были в России практически всегда. У древних славян, например, год начинался 1 марта. С принятием христианства в X веке новолетие сдвинулось на 1 сентября — как в Византии, от которой крестилась Русь. А отсчет времени там вели от сотворения мира.
В народе же по-прежнему придерживались мартовского стиля. Навести порядок взялся московский князь Иван III: в 1492-м он повелел праздновать Новый год по-византийски. Главная причина была экономическая — осенью был единый день сбора податей с населения.
Два века спустя царь-реформатор Петр I перевел российское летоисчисление на европейские рельсы — ввел юлианский календарь. После 31 декабря 7208-го от сотворения мира в стране наступило 1 января 1700-го от Рождества Христова. Эта система просуществовала триста лет.
А после Октябрьской революции советская власть приняла григорианский календарь. Им с XVI века пользовалась католическая церковь, а позже — и вся Европа. По декрету Совнаркома даты сдвинули почти на две недели вперед. А чисел с 1 по 13 февраля в 1918-м официально не было.
Остались при своих
Инициативу ленинского правительства не поддержала РПЦ. В результате появились старый Новый год и два Рождества — православное и католическое.
Декрет Совнаркома 1918 года о переходе на григорианский календарь
"Церковь как жила непрерывным календарем в течение тысячелетий, так и продолжила жить. Просто советская власть в 1918-м сказала: "Теперь у вас будет не 25 декабря, а 7 января", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.
Русская православная церковь по-прежнему отмечает Рождество Христово 25 декабря — по юлианскому стилю. Но для прихожан, живущих по григорианскому календарю, это 7 января.
Номинально католики и православные празднуют одновременно. Фактически — с разницей в две недели.
Курс на сближение
Ввести единую систему летоисчисления пытались не раз.
"Задолго до большевиков с подобной инициативой выступили российские и зарубежные католики — в 1870-1880-х", — отмечает ватиканист Алексей Юдин.
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в медиабанкРождественская месса в соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Москве
Рождественская месса в соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Москве
Но Святой престол это не поддержал.
Шаги к унификации совершали и православные. В 1923-м в Стамбуле состоялся собор восточных церквей, созванный константинопольским патриархом Мелетием IV. Обсуждали, в частности, проблему летоисчисления. В итоге, чтобы не жить по "исходящему от католического папы" календарю, приняли собственный — новоюлианский.
"Там праздники, которые приходятся каждый год на один и тот же день, совпадают с григорианским. А Пасха и связанные с ней торжества отмечают по юлианскому", — говорит Первозванский.
В течение XX века большинство православных церквей перешли на новоюлианский календарь. Патриарх РПЦ Тихон тоже его ввел — 15 октября 1923-го. Но через три недели, 8 ноября, отменил свое же решение — из-за возмущения духовенства и прихожан.
Вариантов много
Споры о календарях продолжаются. Порой высказывают весьма любопытные идеи.
Патриарх Московский и всея Руси Тихон
Например, православный богослов Андрей Кураев предлагал сделать для всех церквей единую дату празднования Рождества — 31 декабря. Ведь, по его словам, сейчас возникает парадокс: Новый год наступает либо на неделю раньше, либо позже, а временная шкала у нас ведь от "рождества Христова".
Однако в целом, отмечают эксперты, страсти вокруг этой проблемы улеглись.
"Призывы католической церкви стали по большей части формальными. Там понимают: для восточного христианства все, что связано с традицией, имеет принципиальное значение", — подчеркивает Алексей Юдин.
На это указывают и православные священники. И добавляют: большая часть инициатив по унификации имеет под собой практические основания.
"Когда светский мир начинает новогодние гуляния, в Церкви продолжается строгий Рождественский пост. Конечно, это неудобно: Рождество не нужно отмечать после Нового года", — объясняет Максим Первозванский.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкРождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Подавляющее большинство духовенства и мирян придерживаются старого стиля, продолжает священник. При этом строгого запрета отмечать рождение Спасителя 25 декабря в РПЦ нет.
"Например, если православный оказался за рубежом — в католической стране. Естественно, он вправе разделить радость общего для всех христиан торжества", — уточняет отец Максим.
Жить с разными системами летоисчисления — не проблема. А обсуждение календарной унификации, считают священнослужители, полезно: это помогает лучше понять отношение людей к Богу и церковным праздникам.
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