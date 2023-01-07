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США обратились к Италии с важным требованием из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2023
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США обратились к Италии с важным требованием из-за Украины, пишут СМИ
США обратились к Италии с важным требованием из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2023
США обратились к Италии с важным требованием из-за Украины, пишут СМИ
США давят на Италию в вопросах поставок оружия на Украину, пишет газета La Repubblica. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T11:57
2023-01-07T17:26
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италия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США давят на Италию в вопросах поставок оружия на Украину, пишет газета La Repubblica."Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником премьера Италии Мелони Франческо Тало оказывал давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Украине военные средства для обеспечения противовоздушной обороны", — говорится в публикации. В статье отмечается, что речь шла о зенитных ракетных комплексах SAMP-T. Если Германия, США и Франция уже объявили об отправке Киеву бронетехники, то Италия еще не приняла новый, шестой по счету, декрет о поставках вооружений, поясняет журналист. "В распоряжении Италии есть пять действующих батарей ЗРК SAMP-T, а также одна учебная, которой не хватает машины с пусковыми установками", — уточнил автор. По его мнению, наблюдается замедление темпов передачи Украине итальянского оборудования. На фоне российской специальной операции США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230107/putin-1843347393.html
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в мире, сша, италия, украина
В мире, США, Италия, Украина
11:57 07.01.2023 (обновлено: 17:26 07.01.2023)
 
США обратились к Италии с важным требованием из-за Украины, пишут СМИ

Repubblica: США оказывают давление на Италию для отправки Украине ЗРК SAMP-T

CC BY 2.0 / Italian Army / Итальянская система ПВО SAMP-T
Итальянская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
CC BY 2.0 / Italian Army /
Итальянская система ПВО SAMP-T. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США давят на Италию в вопросах поставок оружия на Украину, пишет газета La Repubblica.
"Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником премьера Италии Мелони Франческо Тало оказывал давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Украине военные средства для обеспечения противовоздушной обороны", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что речь шла о зенитных ракетных комплексах SAMP-T. Если Германия, США и Франция уже объявили об отправке Киеву бронетехники, то Италия еще не приняла новый, шестой по счету, декрет о поставках вооружений, поясняет журналист.
"В распоряжении Италии есть пять действующих батарей ЗРК SAMP-T, а также одна учебная, которой не хватает машины с пусковыми установками", — уточнил автор.
По его мнению, наблюдается замедление темпов передачи Украине итальянского оборудования.

На фоне российской специальной операции США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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