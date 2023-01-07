Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230107/imuschestvo-1843406907.html
Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре
Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 07.01.2023
Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре
Власти Украины изучат, как религиозные организации страны используют государственное имущество, в том числе в Киево-Печерской лавре, часть которой находится в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T18:21
2023-01-07T18:21
религия
украина
россия
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Власти Украины изучат, как религиозные организации страны используют государственное имущество, в том числе в Киево-Печерской лавре, часть которой находится в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Ранее в субботу глава раскольнической ПЦУ Епифаний провел богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Рождества Христова. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
https://ria.ru/20230107/kirill-1843327657.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Ситуация вокруг УПЦ
18:21 07.01.2023
 
Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре

Власти Украины изучат, как используется государственное имущество в Киево-Печерской лавре

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Власти Украины изучат, как религиозные организации страны используют государственное имущество, в том числе в Киево-Печерской лавре, часть которой находится в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"На следующей неделе начнет работу межведомственная комиссия, чтобы изучить, каким образом религиозные организации используют государственную собственность - в первую очередь в Киево-Печерской лавре", - сказал Ткаченко в эфире телеканала "Рада".
Ранее в субботу глава раскольнической ПЦУ Епифаний провел богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Рождества Христова.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 03:30Религия
Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл
 
РелигияУкраинаРоссияСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала