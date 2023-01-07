https://ria.ru/20230107/imuschestvo-1843406907.html
Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре
Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 07.01.2023
Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре
Власти Украины изучат, как религиозные организации страны используют государственное имущество, в том числе в Киево-Печерской лавре, часть которой находится в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T18:21
2023-01-07T18:21
2023-01-07T18:21
религия
украина
россия
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Власти Украины изучат, как религиозные организации страны используют государственное имущество, в том числе в Киево-Печерской лавре, часть которой находится в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Ранее в субботу глава раскольнической ПЦУ Епифаний провел богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Рождества Христова. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Ситуация вокруг УПЦ
Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре
Власти Украины изучат, как используется государственное имущество в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Власти Украины изучат, как религиозные организации страны используют государственное имущество, в том числе в Киево-Печерской лавре, часть которой находится в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"На следующей неделе начнет работу межведомственная комиссия, чтобы изучить, каким образом религиозные организации используют государственную собственность - в первую очередь в Киево-Печерской лавре", - сказал Ткаченко в эфире телеканала "Рада".
Ранее в субботу глава раскольнической ПЦУ Епифаний провел богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Рождества Христова.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.