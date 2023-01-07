https://ria.ru/20230107/imuschestvo-1843406907.html

Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре

Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 07.01.2023

Власти Украины проверят, как используется имущество в Киево-Печерской лавре

Власти Украины изучат, как религиозные организации страны используют государственное имущество, в том числе в Киево-Печерской лавре, часть которой находится в... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T18:21

2023-01-07T18:21

2023-01-07T18:21

религия

украина

россия

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Власти Украины изучат, как религиозные организации страны используют государственное имущество, в том числе в Киево-Печерской лавре, часть которой находится в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Ранее в субботу глава раскольнической ПЦУ Епифаний провел богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по случаю Рождества Христова. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.

https://ria.ru/20230107/kirill-1843327657.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, россия, ситуация вокруг упц