https://ria.ru/20230107/gvozdikova-1841325465.html

Биография Натальи Гвоздиковой

Биография Натальи Гвоздиковой - РИА Новости, 07.01.2023

Биография Натальи Гвоздиковой

Советская и российская актриса кино и театра Наталья Федоровна Гвоздикова родилась 7 января 1948 года поселке Борзя Читинской области (ныне город Борзя,... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T02:06

2023-01-07T02:06

2023-01-07T02:06

справки

борзя

наталья гвоздикова

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Советская и российская актриса кино и театра Наталья Федоровна Гвоздикова родилась 7 января 1948 года поселке Борзя Читинской области (ныне город Борзя, Забайкальский край).В 1971 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). Училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.С 1971 по 1993 год работала актрисой в Театре-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). В 1969 году дебютировала в кино в новелле Сергея Тарасова "Белые дюны".Первой большой работой актрисы стала роль Светланы в детском фильме "Ох, уж эта Настя" (1971). В 1972 году актриса снялась в знаменитой "Большой перемене" режиссера Андрея Коренева. Она сыграла Полину – невесту главного героя, учителя истории Нестора Петровича.В 1970-е годы снималась в фильмах "Город первой любви" (1970), "Петр Рябинкин" (1972), "Печки-лавочки" (1972), "Берега" (1973), "Возле этих окон…" (1973), "За облаками – небо" (1973), "Калина красная" (1973), "Дума о Ковпаке" (1973-1976), "Потому что люблю" (1974), "Преступление" (1976), "Последний шанс" (1978), "Мой генерал" (1979), "Опасные друзья" (1979). Наталья Гвоздикова сыграла главную роль в фильме "Рожденная революцией" (1974-1976) Григория Кохана, работа была отмечена Государственной премией СССР (1978). Гвоздикова также снималась в фильмах "Семь часов до гибели" (1983), "На перевале" (1986), "Ночь самоубийцы" (1991), "Барышня-крестьянка" (1995), "За тридевять земель" (2002), "Однажды будет любовь" (2009), "Такая обычная жизнь" (2010), "Русская наследница" (2011), "Москва. Три вокзала" (2013), "Овраг" (2018) и др. Гвоздикова – Народная артистка России (2013). Член Союза кинематографистов. Входит в состав Гильдии актеров. Действительный член Академии "Ника". Вдова народного артиста РСФСР Евгения Жарикова (1941-2012). Есть сын.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

борзя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, борзя, наталья гвоздикова