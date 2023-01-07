https://ria.ru/20230107/gazoprovod-1843429915.html

Специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в ЛНР

Специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2023

Специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в ЛНР

Специалисты приступили к восстановлению поврежденного взрывом газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз". РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T23:33

2023-01-07T23:33

2023-01-07T23:33

жкх

луганская народная республика

луганскгаз

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Специалисты приступили к восстановлению поврежденного взрывом газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз". Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. Спецслужбы выясняют причины аварии на газопроводе. "Сотрудники управления магистральных газопроводов ГУП "Луганскгаз" уже приступили к восстановлению поврежденного газопровода в городе Лутугино", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР 2023-01-07T23:33 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, луганская народная республика, луганскгаз