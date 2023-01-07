https://ria.ru/20230107/gazoprovod-1843429915.html
Специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в ЛНР
Специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2023
Специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в ЛНР
Специалисты приступили к восстановлению поврежденного взрывом газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз". РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T23:33
2023-01-07T23:33
2023-01-07T23:33
жкх
луганская народная республика
луганскгаз
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Специалисты приступили к восстановлению поврежденного взрывом газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз". Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. Спецслужбы выясняют причины аварии на газопроводе. "Сотрудники управления магистральных газопроводов ГУП "Луганскгаз" уже приступили к восстановлению поврежденного газопровода в городе Лутугино", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.
https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
2023-01-07T23:33
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, луганская народная республика, луганскгаз
ЖКХ, Луганская Народная Республика, Луганскгаз
Специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в ЛНР
"Луганскгаз": специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в Лутугино