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Специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2023
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Специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в ЛНР
Специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2023
Специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в ЛНР
Специалисты приступили к восстановлению поврежденного взрывом газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз". РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T23:33
2023-01-07T23:33
жкх
луганская народная республика
луганскгаз
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Специалисты приступили к восстановлению поврежденного взрывом газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз". Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. Спецслужбы выясняют причины аварии на газопроводе. "Сотрудники управления магистральных газопроводов ГУП "Луганскгаз" уже приступили к восстановлению поврежденного газопровода в городе Лутугино", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.
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луганская народная республика
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7 495 645-6601
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Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
Кадры с места возгорания на магистральном газопроводе в ЛНР
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жкх, луганская народная республика, луганскгаз
ЖКХ, Луганская Народная Республика, Луганскгаз
23:33 07.01.2023
 
Специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в ЛНР

"Луганскгаз": специалисты начали ремонт поврежденного взрывом газопровода в Лутугино

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Специалисты приступили к восстановлению поврежденного взрывом газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз".
Ранее "Луганскгаз" сообщил о взрыве на газопроводе в Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа. Спецслужбы выясняют причины аварии на газопроводе.
"Сотрудники управления магистральных газопроводов ГУП "Луганскгаз" уже приступили к восстановлению поврежденного газопровода в городе Лутугино", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.
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ЖКХЛуганская Народная РеспубликаЛуганскгаз
 
 
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